En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MINISTERIO DEL INTERIOR
ATENTADOS
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
PRESUPUESTO 2027

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultado de la Caribeña Día: consulte el sorteo de este sábado 24 de octubre de 2026

Resultado de la Caribeña Día: consulte el sorteo de este sábado 24 de octubre de 2026

Consulte el resultado del 24 de octubre de 2026 y compare las cifras ganadoras con su apuesta.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 24 de oct, 2026
Comparta en:
Caribeña Día
Resultados Caribeña -
La Caribeña - Getty Images

Resultado de la Caribeña Día hoy, sábado 24 de octubre de 2026: número ganador y Quinta

Los jugadores de la Caribeña Día están pendientes del resultado del sorteo de este sábado 24 de octubre de 2026. El chance se juega diariamente a las 2:30 p. m., hora colombiana, y permite a los participantes comprobar si las cifras de sus apuestas coinciden con la combinación ganadora.

¿Qué número cayó en la Caribeña Día hoy, 24 de octubre?

  • Número ganador: 0531
  • Quinta: 7

Al momento de esta consulta, las fuentes disponibles todavía mostraban el resultado del viernes 23 de octubre. Ese día, el número ganador de la Caribeña Día fue el 6217, con quinta 7. Esta combinación corresponde al sorteo anterior y no debe confundirse con el resultado de este sábado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

El resultado del 24 de octubre deberá actualizarse una vez se publiquen las cifras correspondientes a la jornada.

Publicidad

Últimas Noticias

Sinuano Día 15 de julio de 2026: resultados completos, números ganadores
ECONOMÍA

¿Qué cayó en el Sinuano Día hoy? Resultado del 24 de octubre de 2026

Chontico Día 8 de mayo de 2026: cuáles son los números ganadores
ECONOMÍA

Resultado del Chontico Día hoy, sábado 24 de octubre de 2026: número ganador y Quinta

¿A qué hora juega la Caribeña Día?

La Caribeña Día realiza sus sorteos todos los días, incluidos domingos y festivos, alrededor de las 2:30 p.m., hora de Colombia.

Después del sorteo, los jugadores pueden consultar el número ganador y la Quinta para comparar los datos con los de sus apuestas.

¿Cómo revisar si ganó con la Caribeña Día?

Para comprobar el resultado, revise las cifras de su comprobante y compárelas con el número publicado para la fecha correcta. Según la modalidad jugada, puede haber apuestas a cuatro, tres, dos o una cifra.

Publicidad

La Quinta es un dígito adicional que se debe tener en cuenta cuando la modalidad de la apuesta así lo requiere. Por eso, es importante verificar las condiciones del juego antes de determinar si obtuvo un premio.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Se recomienda consultar los resultados a través de los canales autorizados y conservar el comprobante para cualquier trámite de reclamación.

Publicidad

Importante: el número ganador y la Quinta de la Caribeña Día del sábado 24 de octubre de 2026 quedan pendientes de confirmación. No se debe presentar el resultado del viernes como si fuera el de hoy.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Relacionados

La Caribeña

Asistencia IA

La Caribeña Día

Publicidad

Publicidad

Publicidad