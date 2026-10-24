Resultado de la Caribeña Día: consulte el sorteo de este sábado 24 de octubre de 2026

Resultado de la Caribeña Día hoy, sábado 24 de octubre de 2026: número ganador y Quinta

Los jugadores de la Caribeña Día están pendientes del resultado del sorteo de este sábado 24 de octubre de 2026. El chance se juega diariamente a las 2:30 p. m., hora colombiana, y permite a los participantes comprobar si las cifras de sus apuestas coinciden con la combinación ganadora.



¿Qué número cayó en la Caribeña Día hoy, 24 de octubre?

Número ganador: 0531

Quinta: 7

Al momento de esta consulta, las fuentes disponibles todavía mostraban el resultado del viernes 23 de octubre. Ese día, el número ganador de la Caribeña Día fue el 6217, con quinta 7. Esta combinación corresponde al sorteo anterior y no debe confundirse con el resultado de este sábado.

El resultado del 24 de octubre deberá actualizarse una vez se publiquen las cifras correspondientes a la jornada.

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¿A qué hora juega la Caribeña Día?

La Caribeña Día realiza sus sorteos todos los días, incluidos domingos y festivos, alrededor de las 2:30 p.m., hora de Colombia.



Después del sorteo, los jugadores pueden consultar el número ganador y la Quinta para comparar los datos con los de sus apuestas.



¿Cómo revisar si ganó con la Caribeña Día?

Para comprobar el resultado, revise las cifras de su comprobante y compárelas con el número publicado para la fecha correcta. Según la modalidad jugada, puede haber apuestas a cuatro, tres, dos o una cifra.

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La Quinta es un dígito adicional que se debe tener en cuenta cuando la modalidad de la apuesta así lo requiere. Por eso, es importante verificar las condiciones del juego antes de determinar si obtuvo un premio.

Se recomienda consultar los resultados a través de los canales autorizados y conservar el comprobante para cualquier trámite de reclamación.

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Importante: el número ganador y la Quinta de la Caribeña Día del sábado 24 de octubre de 2026 quedan pendientes de confirmación. No se debe presentar el resultado del viernes como si fuera el de hoy.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.