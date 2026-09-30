Baloto y Revancha: resultados del último sorteo del miércoles 30 de septiembre

Cerrar el mes de septiembre convirtiéndose en el nuevo multimillonario de Colombia exige más que la suerte de acertar los seis números. Ante un eventual triunfo en el sorteo de esta noche, es indispensable conocer las directrices legales que exige el Operador Nacional de Juegos (ONJ) para efectuar el desembolso de la premiación.

El protocolo de reclamación varía según la cuantía obtenida:

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Premios de baja cuantía (inferiores a $9.532.068 o 182 UVT): Se pueden cobrar de forma inmediata en cualquier punto físico habilitado de redes como Su Red o SuperGIROS. Solo se requiere presentar la cédula de ciudadanía original y el tiquete físico en perfecto estado de conservación.

Se pueden cobrar de forma inmediata en cualquier punto físico habilitado de redes como Su Red o SuperGIROS. Solo se requiere presentar la cédula de ciudadanía original y el tiquete físico en perfecto estado de conservación. Premios de gran cuantía o Acumulado Mayor: La persona afortunada debe acudir personalmente a las sucursales bancarias o fiduciarias autorizadas por la concesión oficial en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla o Bucaramanga. Allí deberá radicar el billete original, fotocopia del documento de identidad y diligenciar la documentación sobre origen de fondos y responsabilidades tributarias.

Todo premio superior a 48 UVT está sujeto a una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, cobro que la fiduciaria descuenta automáticamente antes de efectuar la transferencia. Asimismo, el derecho a reclamar el dinero vence tras 365 días calendario; cumplido dicho plazo, los fondos no reclamados se destinan por ley a la financiación de la salud pública en el país.



RESULTADOS OFICIALES – Sorteo 2715: Miércoles 30 de Septiembre de 2026

Baloto: [ Pendiente de actualización ] — Súper Balota: [ _ _ ]

[ ] — [ _ _ ] Revancha: [ Pendiente de actualización ] — Súper Balota: [ _ _ ]

(Esta sección se actualizará una vez concluya la extracción de balotas en la transmisión televisiva).



Mecánica del Juego, Costo y Escala de Premiación

El sistema del Baloto opera mediante la modalidad paramutual. Cada boleto permite confeccionar una jugada combinando dos bloques de números:

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5 números principales comprendidos entre el 1 y el 43. 1 número adicional (Súper Balota) entre el 1 y el 16.

Para ganar el premio mayor acumulado, es condición indispensable acertar la totalidad de los seis elementos. No obstante, el plan de premios contempla 9 categorías de ganadores. Por ejemplo, acertar únicamente la Súper Balota otorga un pago equivalente al valor de la apuesta inicial ($6.000), mientras que combinaciones de 2, 3, 4 o 5 aciertos con o sin la Súper Balota entregan montos proporcionales según el recaudo total.

El tiquete para el sorteo tradicional tiene un costo de $6.000 pesos (IVA incluido). Al adicionar la opción de Revancha por $3.000 adicionales (para un valor total de $9.000), el participante compite esa misma noche con los mismos números elegidos por un segundo acumulado multimillonario independiente.

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Trayectoria Histórica y Canales de Consulta

Desde su desembarco en las terminales de apuestas colombianas en febrero de 2001, Baloto dinamizó el panorama del azar en el país al permitir que los acumulados crecieran de forma indefinida hasta que algún jugador lograra la combinación perfecta. Entre los hitos más significativos de su historia destaca el sorteo del 22 de septiembre de 2012, cuando un tiquete vendido en Bucaramanga entregó el premio récord histórico de $117.000 millones de pesos.

Bajo la actual concesión de ONJ, la oferta se ha expandido para incluir tres sorteos semanales (lunes, miércoles y sábados), además de canales de venta digital autorizados. Los resultados del sorteo número 2715 de esta noche se divulgan entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m. a través del Canal 1 y en las plataformas digitales oficializadas del juego.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.