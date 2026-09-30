Embajada de EE. UU. abrió vacante en Bogotá con salario de $114 millones al año: los requisitos

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá abrió una convocatoria para una persona con experiencia en comunicaciones, marketing, administración o áreas relacionadas, que además domine el inglés y el español. El cargo está enfocado en la coordinación de contenidos y contempla un salario anual de $114.344.993, además de contrato de carácter indefinido. La oferta está dirigida a personas que cumplan con los requisitos de formación y experiencia establecidos por la Misión de Estados Unidos. La convocatoria estará disponible hasta el 7 de octubre de 2026 y corresponde a una única vacante para trabajar de manera presencial en Bogotá.

El cargo se denomina Especialista en Coordinación Estratégica de Contenidos (Strategic Content Coordination Specialist) y hace parte de la Sección de Diplomacia Pública de la Misión de Estados Unidos en Bogotá. La persona contratada tendrá a su cargo la coordinación de contenidos para diferentes plataformas y deberá participar en la planeación de campañas de comunicación dirigidas a distintas audiencias. Entre sus responsabilidades también están el análisis de audiencias, la investigación, la evaluación de resultados y la coordinación de proyectos relacionados con las comunicaciones de la Embajada. El cargo, además, tiene funciones de supervisión, por lo que la experiencia liderando personal hace parte de los requisitos de la convocatoria.

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¿Cuánto paga la Embajada de Estados Unidos?

La oferta establece una remuneración de $114.344.993 por año para el cargo. Estas son algunas de las condiciones laborales indicadas en la convocatoria:



Salario: $114.344.993 anuales.

Jornada: tiempo completo, 40 horas semanales.

Tipo de contratación: permanente, sujeto a la aprobación del periodo de prueba.

Lugar de trabajo: Bogotá.

Teletrabajo: no está contemplado.

Vacantes disponibles: 1.

Viajes: ocasionales por diferentes zonas de Colombia.

Supervisión: el cargo contempla personal a cargo.

La Misión de Estados Unidos también señala que cuenta con un paquete de compensación y beneficios para sus empleados locales. Uno de los primeros requisitos es contar con un título universitario en Comunicación, Administración de Empresas, Marketing, Lenguas Extranjeras o una carrera relacionada. A esto se suma una experiencia profesional de al menos cuatro años en una empresa comercial o de comunicaciones que tenga características multilingües, multiculturales o multinacionales. También se exige experiencia en el diseño y ejecución de campañas de información, marketing o promoción mediante diferentes formatos y canales.



La persona interesada debe tener un nivel fluido de inglés y español, tanto para hablar como para leer y escribir. La convocatoria señala que este conocimiento puede ser evaluado durante el proceso de selección y existe la posibilidad de que los candidatos tengan que presentar pruebas de idiomas o de habilidades antes de la contratación. Por las características del cargo, el manejo de ambos idiomas será utilizado en la elaboración y edición de contenidos, entrevistas, presentaciones y reuniones profesionales.

También se solicita capacidad para realizar interpretación informal entre inglés y español durante sesiones informativas.



¿Cuáles son las funciones del cargo?

El profesional seleccionado estará vinculado a la Sección de Diplomacia Pública y tendrá responsabilidades relacionadas con la estrategia de contenidos de la Misión. Entre las principales funciones se encuentran:



Supervisar la creación y publicación de contenidos digitales.

Coordinar campañas de comunicación en medios digitales y tradicionales.

Analizar las características de las audiencias.

Evaluar los resultados de programas y campañas.

Desarrollar procedimientos para el uso de nuevas tecnologías de comunicación.

Capacitar a funcionarios que participen en actividades digitales.

Apoyar la comunicación externa de la Misión durante situaciones de crisis.

Coordinar estrategias de contenido con equipos ubicados en Washington D. C.

Trabajar con otras embajadas y representaciones de Estados Unidos en la región.

Administrar proyectos, presupuestos y cronogramas.

Supervisar la producción y distribución de contenidos.

El cargo también requiere disponibilidad para viajar ocasionalmente por Colombia. Según la convocatoria, estos desplazamientos estarán relacionados con el desarrollo de contactos profesionales y el intercambio de contenidos estratégicos. Las personas que cumplan con las condiciones pueden presentar su solicitud a través del sistema de empleos del Departamento de Estado de Estados Unidos.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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