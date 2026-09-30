Resultados de la Lotería de Manizales, Valle, Meta, Baloto y Revancha hoy 30 de septiembre de 2026

Este miércoles 30 de septiembre de 2026 se realizan nuevos sorteos de la Lotería de Manizales, Lotería del Valle y Lotería del Meta, además de una nueva jornada de Baloto y Baloto Revancha. Los jugadores están atentos a los números ganadores y las series de los premios mayores.

A esta hora, los resultados de las loterías tradicionales y de Baloto todavía están pendientes de publicación. Los sorteos se desarrollan durante la noche y los números ganadores serán conocidos una vez finalicen las respectivas jornadas.

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Resultado de la Lotería de Manizales hoy 30 de septiembre

La Lotería de Manizales tiene programado para este miércoles su sorteo número 4975, con un premio mayor de Lotería de Manizales 30 de septiembre de 2026:



Número ganador: pendiente

pendiente Serie: pendiente

El resultado deberá ser comprobado con el acta oficial del sorteo, que es la referencia válida para establecer los números ganadores.



Resultado de la Lotería del Valle hoy

La Lotería del Valle realiza este miércoles 30 de septiembre su sorteo, que contempla un premio mayor de $9.000 millones.



Número ganador: pendiente

pendiente Serie: pendiente

Resultado de la Lotería del Meta hoy

Este miércoles también se lleva a cabo el sorteo de la Lotería del Meta, cuyo premio mayor es de $1.800 millones. La jornada corresponde al sorteo programado para este 30 de septiembre.



Número ganador: pendiente

Serie: pendiente

Para comprobar si un billete obtuvo alguno de los premios, se debe verificar que tanto el número como la serie coincidan con los resultados oficiales.



Resultado de Baloto y Revancha hoy 30 de septiembre

La jornada de este miércoles también incluye los sorteos de Baloto y Baloto Revancha. Baloto se juega los lunes, miércoles y sábados en horario nocturno. Para este 30 de septiembre están en juego los acumulados correspondientes a ambas modalidades.

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A esta hora, los números ganadores y las respectivas Superbalotas todavía están pendientes.

Baloto:



Números ganadores: pendientes

Superbalota: pendiente

Baloto Revancha:



Números ganadores: pendientes

Superbalota: pendientes

Los jugadores deben conservar sus billetes o tiquetes y comparar posteriormente cada cifra con los resultados oficiales. Esta nota será actualizada una vez sean divulgados los números ganadores de las loterías de Manizales, Valle y Meta, así como de Baloto y Revancha de este miércoles 30 de septiembre de 2026.