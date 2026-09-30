Precio de la gasolina sube $46 desde el 1 de octubre y el ACPM se mantiene estable

El Gobierno nacional informó que el precio de la gasolina subirá 46 pesos a partir del 1 de octubre de 2026, es decir, un equivalente al 0,29 % frente al mes anterior. Entretanto, el precio del ACPM se mantiene sin cambios, “dando continuidad a la medida adoptada en septiembre”, señaló el Ejecutivo. Agregó que "la actualización de los componentes del precio del ACPM permite mantener estable el precio al consumidor y genera un ahorro fiscal estimado de $15.803 millones" en el décimo mes del año.



De acuerdo con los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público, el aumento en el precio de la gasolina obedece a una “actualización del precio reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes de la estructura de precios de la gasolina. Este biocombustible se produce a partir de caña de azúcar, actividad de especial importancia para el Valle del Cauca, una de las regiones más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Con esta decisión, el Gobierno Nacional busca acompañar al sector y generar alivios que contribuyan a su recuperación tras el sismo”.

“Por su parte, el precio del ACPM se mantiene sin cambios durante octubre, dando continuidad a la medida adoptada en septiembre, cuando el Gobierno Nacional decidió mantener estable este combustible como parte de las acciones implementadas frente a los efectos del terremoto y en consideración a las familias y sectores productivos afectados. Esta decisión fue posible gracias a la actualización de los componentes que hacen parte de su estructura de precios, que permitió evitar el traslado al consumidor de mayores costos durante el mes”, agrega.

Publicidad

Noticia en desarrollo.