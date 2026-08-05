Resultados Baloto y Revancha, último sorteo hoy miércoles 5 de agosto de 2026: números ganadores

El sorteo de Baloto y Revancha vuelve a acaparar la atención de los colombianos interesados en conocer las cifras afortunadas de la jornada. A continuación se presentan las combinaciones oficiales correspondientes al acumulado de este importante juego de suerte y azar.



Resultado de Baloto: combinación ganadora

El acumulado principal de Baloto requiere acertar cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. Los resultados de la jornada son los siguientes:



Números ganadores : 11-30-08-31-22

: 11-30-08-31-22 Superbalota: 02

Resultado de Baloto Revancha: combinación ganadora

Para la modalidad Revancha, los jugadores participan con la misma combinación de números registrada en el boleto original para un segundo acumulado independiente. Las cifras de este sorteo son:



Números ganadores : 07-23-37-15-43

: 07-23-37-15-43 Superbalota: 03

¿Cómo verificar los tiquetes de Baloto y Revancha?

Para validar un tiquete de Baloto y Revancha, los apostadores deben conservar el boleto físico o el comprobante digital en perfectas condiciones, asegurándose de que el código de barras y la fecha del sorteo sean claramente legibles.

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Existen diversos canales oficiales para corroborar la validez de la jugada:



Puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional, donde los terminales de red realizan la lectura automática de la barra de seguridad.

El sitio web oficial del operador concesionario del juego en Colombia, que actualiza las combinaciones ganadoras tras la validación técnica de cada sorteo.

Las plataformas y aplicaciones móviles de los distribuidores autorizados para la venta de lotería en línea.

En caso de dudas sobre el estado de un boleto, la verificación directa en las terminales electrónicas garantiza una confirmación inmediata sobre si el boleto cuenta con algún premio.



Retenciones de ley e impuestos aplicables a los premios en Colombia

En Colombia, todos los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a las normativas tributarias vigentes fijadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Cuando un apostador resulta ganador del acumulado de Baloto o Revancha, el pago final del incentivo no se realiza de forma íntegra sobre el monto anunciado, sino que aplica una serie de deducciones legales.



Impuesto a las ganancias ocasionales

De acuerdo con el Estatuto Tributario colombiano, las sumas obtenidas por concepto de loterías, rifas, apuestas y similares se consideran ganancias ocasionales. El porcentaje de retención en la fuente correspondiente a este impuesto equivale al 20% del valor total del premio ganado. El operador del juego realiza este descuento de manera automática previo al desembolso del dinero al beneficiario.



Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000)

Adicionalmente, dependiendo del mecanismo de pago utilizado por la entidad administradora o la entidad bancaria fiduciaria (transferencia bancaria o cheque de gerencia), la transacción puede estar sujeta a impuestos financieros aplicables a los movimientos de capital dentro del sistema bancario nacional, según las normativas vigentes del sector financiero.



Pasos y requisitos para cobrar un premio de Baloto y Revancha

El procedimiento de cobro varía de acuerdo con el valor del premio obtenido por el usuario. La legislación colombiana establece diferentes categorías según el monto medido en Unidades de Valor Tributario (UVT).



Cobro de premios menores

Para montos inferiores a las 182 UVT, los ganadores pueden acercarse directamente a cualquier punto de venta autorizado en el país. Los requisitos para reclamar el dinero incluyen:



Presentar el tiquete original en perfecto estado de conservación, sin tachaduras ni enmiendas.

Presentar la cédula de ciudadanía original o documento de identidad válido.

Cobro de premios mayores y acumulados principales

Cuando se trata del acumulado de Baloto o Revancha, o incentivos de alto valor que superen el tope establecido para los puntos de venta, la reclamación se realiza de manera presencial en las sucursales bancarias autorizadas por el operador concesionario.

El procedimiento para estos casos requiere:



Agendar la cita o presentarse en la sede bancaria estipulada para la atención de ganadores de gran magnitud. Presentar el tiquete original diligenciado en el reverso con los datos personales del titular (nombre completo, número de documento, dirección y firma). Entregar fotocopia del documento de identidad ampliado al 150%. Diligenciar los formularios de vinculación de datos y la declaración de origen de fondos exigidos por las entidades financieras y los organismos de control. Indicar la cuenta bancaria de la cual el ganador sea titular para recibir la transferencia del valor neto tras los descuentos de ley.

Juego legal en Colombia y regulación de Coljuegos

La comercialización de Baloto y Revancha en Colombia se encuentra bajo la supervisión de Coljuegos, la empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar y regular los juegos de suerte y azar en el país.



Jugar únicamente a través de canales y distribuidores autorizados garantiza la transparencia del sorteo, la protección de los derechos del consumidor y el cobro seguro de las sumas ganadas. Además, una porción importante de los ingresos recaudados por la venta de boletos legales de Baloto y Revancha se destina por ley al Fondo Territorial de Salud, contribuyendo a la financiación del sistema público de salud para los ciudadanos en los diferentes departamentos y municipios de Colombia.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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