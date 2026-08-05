Resultados Lotería de Manizales, último sorteo hoy miércoles 5 de agosto de 2026: números ganadores

Atención apostadores en todo el territorio colombiano. La Lotería de Manizales lleva a cabo una nueva jornada de juego para entregar un multimillonario premio mayor y múltiples oportunidades de ganar entre sus participantes. A continuación, se presenta la información correspondiente al número ganador y la serie de esta edición.



¿Qué número cayó en la Lotería de Manizales?

Los ciudadanos que adquirieron su billete o fracción pueden verificar los datos oficiales de la combinación afortunada para el incentivo principal de la jornada.



Número ganador: Pendiente

Pendiente Serie: Pendiente

Resultados completos de la Lotería de Manizales

Cada semana, este sorteo ofrece un plan de premios que beneficia a miles de colombianos mediante diferentes aproximaciones y secos. Para confirmar si el billete comprado resultó premiado en alguna de las categorías del juego, los usuarios deben validar el boleto físico o digital con los distribuidores autorizados o a través de las plataformas web oficiales del evento.



¿A qué hora se juega la Lotería de Manizales?

El sorteo de la Lotería de Manizales se realiza habitualmente todos los miércoles hacia las 10:30 p. m. (hora colombiana), a excepción de los días festivos, en cuyo caso la transmisión se traslada al siguiente día hábil. La transmisión en vivo permite seguir el momento exacto en que las balotas determinan las cifras de la serie y el número ganador del premio mayor.



¿Qué hacer en caso de resultar ganador?

El trámite para el cobro de un premio varía dependiendo del monto obtenido tras el sorteo. Quienes logren acertar una cifra o incentivo de menor cuantía pueden acercarse directamente a las agencias de loteros, puntos de venta o distribuidores autorizados en el país.

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Para premios de mayor valor o el premio mayor de la Lotería de Manizales, el ganador debe presentar ciertos documentos requeridos en las instalaciones de la entidad o en la sede del distribuidor principal:



Billete original o comprobante digital: El soporte debe estar en perfecto estado de conservación, sin tachaduras, enmendaduras o roturas que impidan la lectura clara de las cifras y los códigos de seguridad. Documento de identidad: Copia y original de la cédula de ciudadanía o documento equivalente válido para realizar trámites legales y financieros en Colombia. Formulario de cobro de premios: Diligenciamiento de los datos personales requeridos por la administración para el registro del ganador y la verificación del cumplimiento normativo.

Retenciones de ley y ganancias ocasionales

Al momento de reclamar un premio monetario obtenido mediante juegos de suerte y azar en Colombia, se aplican los descuentos tributarios fijados por el Estatuto Tributario vigente. De acuerdo con la normativa legal sobre ganancias ocasionales:



Se aplica una retención en la fuente sobre el valor total del premio cuando este supera las Unidades de Valor Tributario (UVT) estipuladas por la Ley.

El porcentaje aplicable por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales es del 20 % sobre el importe bruto del incentivo obtenido.

Adicionalmente, pueden aplicarse los descuentos correspondientes al impuesto del 4 por mil (GMF) según el método de pago utilizado para la transferencia o desembolso del dinero.

Las entidades encargadas de la entrega del dinero realizan el cálculo de estas retenciones de manera automática, entregando al ganador el valor neto sobrante junto con el certificado de retención en la fuente respectivo.



Importancia de jugar de manera legal

Comprar la Lotería de Manizales en puntos autorizados garantiza que el juego sea transparente y regulado. Todos los operadores autorizados en Colombia están vigilados y supervisados por la Empresa Territorial para la Salud (ETESA) o por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, en articulación con las autoridades departamentales y el marco legal que rige Coljuegos.

Jugar en la legalidad trae beneficios directos para la sociedad:



Aportes a la salud: Una porción significativa de los ingresos generados por la venta de billetes y fracciones de lotería se destina a la financiación del sistema público de salud en Colombia, beneficiando a la población más vulnerable.

Una porción significativa de los ingresos generados por la venta de billetes y fracciones de lotería se destina a la financiación del sistema público de salud en Colombia, beneficiando a la población más vulnerable. Garantía de pago: Los sorteos autorizados cuentan con reservas financieras respaldadas para responder por la totalidad del plan de premios prometido a los usuarios.

Los sorteos autorizados cuentan con reservas financieras respaldadas para responder por la totalidad del plan de premios prometido a los usuarios. Protección al consumidor: Evita el fraude, la alteración de números y garantiza que el cobro del dinero se realice bajo protocolos estrictos de seguridad.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

