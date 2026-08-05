Resultados Lotería del Meta, último sorteo hoy miércoles 5 de agosto de 2026: números ganadores

La Lotería del Meta celebra este miércoles 5 de agosto una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los más reconocidos entre las loterías colombianas. Como ocurre cada semana, miles de apostadores esperan conocer el resultado del premio mayor y las demás categorías incluidas en el plan oficial de premios.

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Una vez concluya la extracción oficial, la entidad publicará el número y la serie ganadores a través de sus canales autorizados para que los participantes puedan verificar si su billete resultó favorecido. Las autoridades recomiendan consultar únicamente información oficial y conservar el billete en buen estado, ya que constituye el único documento válido para reclamar un premio.

Resultados de la Lotería del Meta del 5 de agosto de 2026

Tras finalizar el sorteo de este miércoles, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: Pendiente

Serie: Pendiente



Este espacio será actualizado una vez la Lotería del Meta confirme oficialmente los resultados del sorteo.

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¿Cómo jugar la Lotería del Meta?

Para participar es necesario adquirir un billete completo o una fracción autorizada en los distribuidores oficiales. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie específica.

Para ganar el premio mayor, el número y la serie deben coincidir exactamente con los anunciados durante el sorteo. Además, el plan de premios contempla secos y aproximaciones que amplían las posibilidades de obtener un premio.

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¿Cuánto cuesta la Lotería del Meta?

El valor depende de si el jugador adquiere el billete completo o una fracción. Los billetes deben comprarse únicamente en puntos de venta autorizados para garantizar su validez.

Parte de los recursos obtenidos por la venta de la lotería se destinan al financiamiento del sistema de salud pública en Colombia, conforme a la normatividad vigente.

¿Cuándo juega la Lotería del Meta?

La Lotería del Meta realiza sus sorteos todos los miércoles, generalmente hacia las 10:30 p. m.

Si la fecha coincide con un día festivo y la entidad modifica la programación, el cambio es informado previamente a través de sus canales oficiales.

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¿De cuánto es el premio mayor?

El plan de premios de la Lotería del Meta está encabezado por un premio mayor de $1.800 millones, además de premios secos de diferentes cuantías y aproximaciones que incrementan las opciones de ganar.

¿Cómo reclamar un premio?

Si su billete resulta ganador, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

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Conserve el billete original en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras o deterioro.

Presente un documento de identidad vigente al momento de realizar el trámite.

Para premios de mayor cuantía, la entidad podrá solicitar documentación adicional.

Los premios de menor valor pueden reclamarse en los puntos autorizados, mientras que los de mayor monto deben tramitarse directamente ante la Lotería del Meta.

Antes de iniciar cualquier proceso, verifique cuidadosamente que el número y la serie de su billete coincidan exactamente con los resultados oficiales. Recuerde que, de acuerdo con la legislación colombiana, los premios tienen un plazo máximo de un año para ser reclamados; vencido ese término, el derecho al cobro prescribe.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.