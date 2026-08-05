Resultados Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto: último sorteo del miércoles 5 de agosto

La noche de este miércoles 5 de agosto de 2026 reúne una nueva jornada de sorteos de algunas de las principales loterías y juegos de azar del país. La Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y Baloto, junto con su modalidad Revancha, realizan sus respectivas extracciones, en las que se conocen las combinaciones favorecidas con los premios mayores y las demás categorías de premiación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Además de representar algunas de las principales modalidades de juegos de suerte y azar en Colombia, estas loterías y Baloto generan recursos que son destinados al financiamiento del sistema de salud y otros programas sociales, de acuerdo con la normativa vigente.

Resultados de la Lotería de Manizales

Número ganador: Pendiente

Serie: Pendiente



Resultados de la Lotería del Valle

Número ganador: Pendiente

Serie: Pendiente



Resultados de la Lotería del Meta

Número ganador: Pendiente

Serie: Pendiente

Publicidad

Resultados de Baloto y Revancha

Baloto

Números: Pendiente

Superbalota: Pendiente

Revancha

Números: Pendiente

Superbalota: Pendiente

Publicidad

Los resultados oficiales serán publicados una vez finalicen los respectivos sorteos y sean confirmados por los operadores autorizados.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de que el número, la serie o la combinación registrada coincidan con los resultados oficiales, es indispensable conservar el billete o comprobante original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación.

En las loterías tradicionales, los premios de menor cuantía generalmente pueden cobrarse en distribuidores autorizados, mientras que los premios de mayor valor deben tramitarse directamente con la entidad organizadora. En el caso de Baloto, el procedimiento depende del monto obtenido y de las condiciones establecidas por el operador.

Los premios que superen los topes establecidos por la legislación colombiana están sujetos a las retenciones tributarias correspondientes por concepto de ganancias ocasionales. Asimismo, las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente mediante los canales oficiales y evitar compartir fotografías completas de los billetes o comprobantes para prevenir posibles fraudes.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.