Resultados de la Lotería del Valle hoy, miércoles 5 de agosto de 2026: números ganadores

La expectativa de miles de hogares en todo el país se concentra una vez más en los resultados de la Lotería del Valle. Este miércoles 5 de agosto de 2026 se realiza un nuevo sorteo ordinario, una nueva oportunidad para que los apostadores cambien su realidad financiera y, de paso, sigan apoyando la salud pública de los colombianos.

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En esta cobertura encontrará los resultados del sorteo, junto con la información más importante sobre su funcionamiento, el plan de premios y el proceso de reclamación en caso de resultar ganador.

Resultados de la Lotería del Valle del 5 de agosto de 2026

El escrutinio oficial se efectúa bajo la vigilancia de los delegados de la Gobernación del Valle del Cauca y los organismos de control.



Número ganador: Pendiente

Serie: Pendiente



Este espacio será actualizado una vez la Lotería del Valle publique oficialmente los resultados del sorteo.

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¿Cuándo juega, en qué horario y dónde ver los resultados?

La Lotería del Valle realiza su sorteo todos los miércoles, a partir de las 10:30 p. m. En caso de que la fecha coincida con un día festivo, la programación puede modificarse de acuerdo con lo informado por la entidad.

La transmisión oficial puede seguirse a través de Telepacífico y de los canales digitales oficiales de la Lotería del Valle. Minutos después de la extracción, los resultados también son publicados en sus plataformas oficiales.

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¿Cómo se juega y cuánto cuesta?

Para participar, el jugador adquiere un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.

Las modalidades disponibles son:

Fracción individual: tiene un valor de $6.000 .

tiene un valor de . Billete completo: está compuesto por tres fracciones y tiene un costo de $18.000.

Los billetes pueden adquirirse con distribuidores autorizados y en los canales oficiales habilitados por la entidad.

Plan de premios

La Lotería del Valle cuenta con un plan de premios encabezado por un premio mayor de $9.000 millones, además de diferentes premios secos y aproximaciones que aumentan las posibilidades de ganar.

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La entidad publica el listado completo de premios una vez concluye el proceso oficial de validación del sorteo.

¿Cómo reclamar un premio?

Si su número y serie coinciden con alguno de los resultados oficiales, deberá conservar el billete original en perfecto estado y presentar la documentación requerida por la entidad.

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Generalmente, el proceso incluye:

Presentar el billete original sin alteraciones.

Documento de identidad vigente.

En premios de mayor cuantía, copia de la cédula y certificación bancaria, además de los documentos adicionales que solicite la entidad.

Los premios de menor valor pueden cobrarse con distribuidores autorizados, mientras que los de mayor cuantía deben reclamarse directamente ante la Beneficencia del Valle.

De acuerdo con el Estatuto Tributario colombiano, los premios de lotería están sujetos a la retención correspondiente por concepto de ganancias ocasionales. Asimismo, los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año para reclamar el premio, contado a partir de la fecha del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.