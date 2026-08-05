Resultados Sinuano Noche, último sorteo hoy miércoles 5 de agosto de 2026: números ganadores

Los jugadores de los sorteos diarios en Colombia están atentos al último reporte oficial del Sinuano Noche para verificar si sus combinaciones de cuatro cifras coinciden con la jugada ganadora del premio mayor de esta jornada.



¿Qué número cayó en el Sinuano Noche hoy?

El sorteo de este popular chance caribeño ha finalizado su transmisión reglamentaria y la extracción de las balotas entrega la siguiente combinación para el primer premio:



Números ganadores: Pendiente

Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

Para los usuarios que realizan combinaciones específicas o apuestas derivadas dentro del juego, la validación del boleto depende del orden exacto en el que salieron las balotas en las urnas electrónicas autorizadas.



Resultados completos y verificación del boleto

La verificación de un boleto del Sinuano Noche debe realizarse únicamente mediante los canales oficiales o en los puntos de venta autorizados de la red de juegos de suerte y azar. Para determinar la cuantía del premio obtenido, los compradores deben revisar la modalidad de juego seleccionada en el comprobante físico o digital:



Cuatro cifras exactas: Otorga la devolución de 4.500 veces lo apostado.

Otorga la devolución de 4.500 veces lo apostado. Tres cifras exactas: Otorga 400 veces el valor invertido.

Otorga 400 veces el valor invertido. Dos cifras exactas: Cancela 50 veces el monto apostado.

Cancela 50 veces el monto apostado. Una cifra (última): Representa un incentivo equivalente a 5 veces la apuesta.

En caso de que los datos del sorteo indiquen una coincidencia parcial o total, el tenedor del tiquete debe conservar el documento en perfecto estado, evitando tachaduras, enmiendas o deterioro térmico que impidan la lectura del código de barras y la serie de seguridad.



Pasos para cobrar el premio mayor del Sinuano Noche

El proceso de reclamo de un premio en los juegos de suerte y azar en Colombia está sujeto a regulaciones estrictas dictadas por las autoridades de supervisión. Si la jugada resulta favorecida con el premio mayor o con un incentivo de alto valor, el ganador debe seguir los siguientes pasos:



Documentación requerida

Tiquete original de la apuesta: Es el único soporte legal para hacer efectivo el cobro. Debe contener la información legible de la fecha, la hora, el número jugado y el valor invertido. Documento de identidad: Copia y original de la cédula de ciudadanía o documento equivalente válido en el territorio nacional. Formulario de cobro: En montos elevados, la red distribuidora solicitará el diligenciamiento de los formatos de vinculación al sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El cobro de premios menores suele gestionarse de manera inmediata en cualquier punto de la red comercial autorizada del departamento o municipio donde se adquirió el boleto. Cuando las sumas superan los topes fijados para pago directo en caja, el trámite se redirige a las sedes administrativas de la pagadora principal mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia.



Descuentos de ley e impuestos sobre las ganancias

Todo premio obtenido a través de sorteos y chances en Colombia está sujeto a las retenciones tributarias vigentes según el Estatuto Tributario y las normativas fijadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



Retención por ganancia ocasional

Los premios que superen el tope de UVT (Unidad de Valor Tributario) fijado para la vigencia fiscal correspondiente están gravados con la tarifa de ganancia ocasional del 20%. La empresa concesionaria del juego efectúa el descuento de manera automática al momento de realizar la liquidación de la suma total, por lo que el ganador recibe el valor neto desembolsado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Adicionalmente, se aplican los descuentos correspondientes al impuesto sobre operaciones financieras o retenciones locales si las normativas departamentales así lo disponen para el fondo de salud regional.



Importancia de jugar de manera legal con Coljuegos

La comercialización y operación de los chances en el país están reguladas por Coljuegos y las entidades de salud departamentales. Jugar en puntos oficiales autorizados garantiza que los fondos recaudados por concepto de explotación del juego se destinen a la financiación de la salud pública de los colombianos.

Comprar tiquetes en la red legal no solo asegura la transparencia en la extracción de los números ganadores, sino que otorga el respaldo jurídico necesario para exigir el pago de los premios sin contratiempos. Las autoridades recomiendan abstenerse de participar en rifas o apuestas clandestinas que carezcan de los sellos de supervisión estatal.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

