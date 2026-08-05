Resultados Super Astro Luna, último sorteo hoy miércoles 5 de agosto de 2026: números ganadores

Miles de ciudadanos en todo el territorio nacional se mantienen atentos a la revelación del número y signo zodiacal agraciados en la más reciente jornada del popular juego de suerte y azar Super Astro Luna.



¿Qué número cayó en Super Astro Luna?

La combinación ganadora correspondiente a la jornada actual del sorteo Super Astro Luna se presenta a continuación:



Número ganador: Pendiente

Pendiente Dos últimas cifras: Pendiente

Pendiente Tres últimas cifras: Pendiente

Pendiente Signo Zodiacal: Pendiente

Resultados completos del chance Super Astro Luna y dinámica del juego

El sorteo de Super Astro Luna se consolida diariamente como uno de los formatos de apuestas más consultados en el país debido a la estructura de sus incentivos, los cuales varían según la cantidad de aciertos obtenidos por el usuario. Este juego permite seleccionar un número de cuatro cifras (comprendido entre el 0000 y el 9999) acompañado de uno de los doce signos del zodiaco.

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Existen tres modalidades principales para la liquidación de acreencias en este esquema:



Cuatro cifras más el signo zodiacal: Otorga el mayor rendimiento de la apuesta realizada, multiplicando el valor invertido por 42.000 veces. Tres cifras más el signo zodiacal: Entrega un retorno equivalente a 1.000 veces el valor jugado. Dos cifras más el signo zodiacal: Otorga una recompensa proporcional a 100 veces la apuesta inicial.

Adicionalmente, la mecánica permite participar mediante la opción "Todos los signos", aumentando la probabilidad de acierto al abarcar la totalidad del zodiaco para una misma combinación de cuatro dígitos.



Horarios de transmisión del sorteo de Super Astro Luna

Para realizar la verificación oportuna del boleto, los usuarios deben considerar las franjas de emisión estipuladas por la entidad administradora:



De lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La transmisión se lleva a cabo en vivo a través de señales autorizadas de televisión abierta y plataformas digitales oficiales del operador.



Pasos y requisitos para reclamar un premio de Super Astro Luna

Aquellos ciudadanos cuyo tiquete coincida con la combinación publicada deben seguir un procedimiento estandarizado para la validación y cobro de sus acreencias:



Documentación obligatoria para la reclamación

Para iniciar el trámite de cobro en los puntos autorizados (como las redes SuperGIROS o SuRed), el apostador debe presentar:



El tiquete original impreso, en perfecto estado de conservación, sin tachaduras, enmiendas ni fisuras.

impreso, en perfecto estado de conservación, sin tachaduras, enmiendas ni fisuras. El documento de identidad original (Cédula de Ciudadanía o documento equivalente para extranjeros).

(Cédula de Ciudadanía o documento equivalente para extranjeros). Una fotocopia legible del documento de identidad.

del documento de identidad. El diligenciamiento del formulario de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT) en los casos en que el monto lo requiera.

Cobro según la cuantía

Premios menores o de mediana cuantía: Se liquidan de forma inmediata en efectivo en los puntos de venta autorizados de la red de distribución.

Se liquidan de forma inmediata en efectivo en los puntos de venta autorizados de la red de distribución. Premios de alta cuantía (iguales o superiores a 182 UVT): Requieren la validación previa del operador y el trámite a través de entidades bancarias designadas, donde el desembolso se realiza mediante cheque de gerencia o transferencia electrónica a una cuenta a nombre del titular del billete.

Retenciones de ley e impuestos aplicables a las ganancias ocasionales

De acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Tributario colombiano, las ganancias derivadas de juegos de suerte y azar están sujetas a gravámenes fiscales específicos retenidos directamente por la entidad pagadora antes de efectuar la entrega del dinero neto.



Retención en la fuente por ganancia ocasional

Todo incentivo monetario que supere la base exenta fijada por la norma tributaria —establecida en 48 Unidades de Valor Tributario (UVT)— está sujeto a una retención del 20% sobre la cifra bruta. Este descuento se aplica de manera automática en el momento del pago.



Descuentos adicionales

En transacciones financieras asociadas al pago de premios de alta cuantía (superiores a 182 UVT), se aplican además las deducciones operativas derivadas de las operaciones bancarias relativas al impuesto a los movimientos financieros (4 por mil), de conformidad con la reglamentación tributaria vigente.



La importancia de apostar legal y consultar con Coljuegos

Adquirir tiquetes exclusivamente en la red de distribuidores autorizados garantiza la transparencia del proceso y el cumplimiento en el pago de los incentivos.

La explotación comercial de los juegos de suerte y azar en Colombia se encuentra bajo la supervisión de Coljuegos, la empresa industrial y comercial del Estado encargada de regular el sector. Los recursos generados por la venta legal de Super Astro Luna y otros juegos de apuestas legalmente constituidos se destinan por mandato constitucional a la financiación del sistema de salud pública del país.



Se aconseja a la ciudadanía verificar siempre que los puntos de venta cuenten con las certificaciones vigentes y evitar el uso de redes clandestinas de apuestas que carecen de respaldo institucional y ponen en riesgo la seguridad de las transacciones.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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