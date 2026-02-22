Bancolombia reporta caída en algunos de sus servicios: las opciones que tienen los usuarios

Bancolombia informó que algunos de sus servicios no están funcionando durante la tarde de este domingo, tras las quejas de múltiples personas a nivel nacional. Sin embargo, reiteró que a través de la aplicación pueden transferir dinero, consultar sus cuentas, entre otras funcionalidades.

"Algunos de nuestros servicios no están funcionando. Nuestros equipos siguen trabajando para encontrar una solución". Añadió que, por ahora, estas son las opciones que tienes los usuarios del banco para mover su dinero:

En la app Mi Bancolombia:



Transfiere a cuentas Bancolombia, inscritas o no inscritas.

Consulta tus cuentas, saldos y movimientos.

Ten en cuenta que verás tu saldo total, incluido lo que tienes en Bolsillos.

También se puede:



Pagar en comercios con tus tarjetas débito y crédito.

Sacar plata en cajeros electrónicos y corresponsales.Tu plata y tu información están seguras.

Seguiremos informándote sobre los avances.

Mientras tanto, hay varios usuarios que han mostrado su molestia en redes sociales. "Estoy esperando mi dinero enviado para pagar desde esta mañana y no ha sido posible recibirlo. Qué falta de respeto, dijeron que serían 5 horas de mantenimiento y va un día", aseguró una internauta.



Noticia en desarrollo...