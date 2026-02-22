En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
WILLIE COLÓN
SALARIO MÍNIMO
PUNCH, MONO VIRAL
ERIC DANE
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Bancolombia reporta caída en algunos de sus servicios: las opciones que tienen los usuarios

Bancolombia reporta caída en algunos de sus servicios: las opciones que tienen los usuarios

Tras las quejas de múltiples usuarios en redes sociales, Bancolombia informó que desde el banco "siguen trabajando para encontrar una solución".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 22 de feb, 2026
Comparta en:
Multa a Bancolombia por fallas.
Fallas en Bancolombia.
Archivo

Bancolombia informó que algunos de sus servicios no están funcionando durante la tarde de este domingo, tras las quejas de múltiples personas a nivel nacional. Sin embargo, reiteró que a través de la aplicación pueden transferir dinero, consultar sus cuentas, entre otras funcionalidades.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Algunos de nuestros servicios no están funcionando. Nuestros equipos siguen trabajando para encontrar una solución". Añadió que, por ahora, estas son las opciones que tienes los usuarios del banco para mover su dinero:

Últimas Noticias

  1. Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto: números ganadores del sábado 3 de enero de 2026
    Números ganadores del sábado 3 de enero de 2026
    Lotería de Boyacá , Cauca y Baloto - Canva
    ECONOMÍA

    Resultados de Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto hoy, sábado 21 de febrero de 2026: números ganadores

  2. Resultados Lotería del Cauca, sábado 10 de enero de 2026: números ganadores
    Resultados Lotería del Cauca -
    Archivo
    ECONOMÍA

    Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 21 de febrero de 2026: números ganadores

En la app Mi Bancolombia:

  • Transfiere a cuentas Bancolombia, inscritas o no inscritas.
  • Consulta tus cuentas, saldos y movimientos.
  • Ten en cuenta que verás tu saldo total, incluido lo que tienes en Bolsillos.

También se puede:

  • Pagar en comercios con tus tarjetas débito y crédito.
  • Sacar plata en cajeros electrónicos y corresponsales.Tu plata y tu información están seguras.
  • Seguiremos informándote sobre los avances.

Mientras tanto, hay varios usuarios que han mostrado su molestia en redes sociales. "Estoy esperando mi dinero enviado para pagar desde esta mañana y no ha sido posible recibirlo. Qué falta de respeto, dijeron que serían 5 horas de mantenimiento y va un día", aseguró una internauta.

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bancolombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad