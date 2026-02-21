Así despiden a Willie Colón, la leyenda de la salsa que falleció a los 75 años

William Anthony Colón, conocido como Willie Colón, murió este sábado a los 75 años, luego de estar hospitalizado recientemente en Nueva York, Estados Unidos (su ciudad natal), debido a complicaciones médicas, lo que había generado preocupación entre sus seguidores y colegas del género de la salsa. Colón es recordado por clásicos de la salsa como ‘Idilio’ y ‘Gitana’, y por haber integrado la escena musical neoyorquina de Fania Records.

La familia del emblemático trombonista, compositor e intérprete fue quien informó de la noticia: "Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", indicó en un comunicado.

"Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", añadió.



Reacciones a muerte de Willie Colón

Manolo Bellon, comentarista musical, afirmó que Willie "representaba todo lo que es bueno en la salsa, los orígenes mismos de la salsa se remontan a él, fue de los grandes innovadores, fue el hombre que convirtió la salsa en una expresión del pueblo, a pesar de que a lo largo de los años sus temáticas evolucionaron, pero fue un artista que nunca se quedó quieto. Fue uno de los creadores de la Fania All Stars, trabajó con Héctor Lavoe, con Rubén Bladés".



