Zoológico de Japón explica qué ocurrió con Punch y por qué fue arrastrado por otro mono

La historia de Punch, el pequeño macaco que encontró consuelo en un peluche de orangután tras no recibir el cuidado de su madre, sigue dándole la vuelta al mundo. Pero recientemente, un nuevo video generó preocupación y solidaridad, pues el primate aparece siendo “arrastrado” por otro mono adulto de la manada, lo que desató una ola de reacciones, indignación y, sobre todo, empatía hacia el animal.



Las imágenes muestran a Punch intentando acercarse a otro mono joven. Tras varios intentos fallidos de interacción, el pequeño se sienta y, en cuestión de segundos, un primate adulto lo toma y lo arrastra. El gesto, interpretado por muchos como un acto de agresión, llevó a miles de usuarios a expresar su tristeza y cuestionar el entorno en el que vive el macaco.

En las mismas imágenes, poco después, se le ve corriendo nuevamente hacia su peluche, según los internautas, esto como una forma de buscar refugio emocional, una escena que ha sido descrita por internautas como “desgarradora”.

Sin embargo, el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa, en Japón, decidió pronunciarse públicamente para aclarar lo sucedido y brindar tranquilidad a quienes siguen la historia de Punch. A través de un comunicado oficial fechado el 20 de febrero de 2026, el equipo encargado de su cuidado explicó el contexto etológico del episodio que se viralizó.



Según la institución, tras revisar los videos que circulan ampliamente, se concluyó que Punch “intentaba acercarse a otro mono joven para comunicarse, pero el otro joven lo evitó”. En ese momento, el pequeño macaco desistió y se sentó, lo que habría desencadenado la reacción de un mono adulto que “pareció arrastrarlo”.

El zoológico detalló que, con alta probabilidad, el animal que lo arrastró era la madre del mono joven con el que Punch intentaba interactuar. “Es probable que la madre pensara que Punch estaba haciendo algo que a su hijo no le gustaba, y reaccionó con un: ‘No le hagas cosas desagradables a mi hijo’”, explicó el responsable de la crianza en el comunicado. Esta conducta, añadieron, forma parte de las dinámicas normales dentro de una manada de macacos japoneses, donde los adultos establecen límites para proteger a sus crías y regular la convivencia social.

Lejos de minimizar lo ocurrido, el equipo del zoológico ofreció una lectura basada en el comportamiento animal. Punch está en un proceso de aprendizaje social. “Hasta ahora, Punch ha aprendido métodos de comunicación necesarios para vivir como un mono a través de ser regañado varias veces de esta manera”, señalaron, enfatizando que estos episodios no buscan dañarlo, sino enseñarle reglas básicas de interacción dentro del grupo.

Uno de los puntos que más generó alivio entre los seguidores del macaco fue el estado del animal tras el incidente. De acuerdo con el comunicado, aunque en el video se le ve refugiarse momentáneamente en su peluche, “poco después se alejó de él y volvió a comunicarse con los otros monos como de costumbre”. Además, durante las horas de alimentación, su comportamiento no presentó alteraciones ni signos de estrés anormal.

El zoológico subrayó que, al intentar integrar a Punch en una manada de macacos japoneses, sabían que podían ocurrir este tipo de episodios disciplinarios propios de la jerarquía social animal. No obstante, fueron enfáticos al asegurar que “ningún mono ha intentado atacarlo con intenciones de hacerle daño real”.

En un mensaje final cargado de sensibilidad, el equipo destacó la resiliencia del pequeño primate “Punch posee una gran fortaleza mental y se recupera rápido de los regaños”. Por ello, pidieron al público que, en lugar de sentir únicamente lástima, comprendan el proceso de adaptación que atraviesa el animal y lo acompañen con apoyo y comprensión.

La historia de Punch continúa generando conversación global, no solo por la ternura que despierta su vínculo con el peluche, sino también por el debate que abre sobre la interpretación humana del comportamiento animal. Entre la empatía y la información científica, el caso recuerda que, aunque los gestos de los animales pueden parecer duros, muchas veces responden a códigos naturales de convivencia y aprendizaje dentro de sus propias comunidades.

