Bogotá abrió más de 1.000 vacantes de empleo: ofertas para jóvenes y personas sin experiencia

¿Se encuentra buscando empleo en Bogotá? La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció una nueva convocatoria que busca facilitar la vinculación de ciudadanos a puestos de trabajo formales en empresas de distintos sectores gracias a más de mil vacantes en diferentes áreas de economía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la entidad, actualmente están disponibles 1.055 oportunidades laborales para candidatos con diversos perfiles académicos y ocupacionales. Las ofertas incluyen cargos para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales, así como opciones para quienes cuentan con poca o ninguna experiencia laboral.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Algunas vacantes no exigen experiencia previa

Uno de los aspectos de esta convocatoria es que una parte importante de las vacantes está dirigida a personas que buscan ingresar por primera vez al mercado laboral. Según la Secretaría de Desarrollo Económico, 470 puestos de trabajo no requieren experiencia previa, mientras que otras 270 vacantes solicitan únicamente seis meses de experiencia.



Esto amplía las posibilidades de acceso al empleo para jóvenes recién graduados, personas que buscan una nueva oportunidad laboral y ciudadanos que han estado alejados del mercado de trabajo. La administración distrital señaló que esta oferta responde a la necesidad de cubrir cargos en actividades económicas que mantienen una demanda constante de personal en la ciudad.



En cuanto a las condiciones económicas, la mayoría de los empleos ofrece remuneraciones que oscilan entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sin embargo, también existen cargos especializados cuyos salarios pueden ubicarse entre seis y nueve salarios mínimos, dependiendo del nivel de formación, experiencia y responsabilidades asociadas al puesto.

Publicidad

Los sectores con mayor demanda de trabajadores

Las vacantes disponibles se concentran principalmente en áreas relacionadas con la salud, el comercio, la construcción, la logística y los servicios de atención al cliente. Entre los cargos con mayor número de oportunidades se encuentran:



Auxiliares de enfermería.

Auxiliares de tienda.

Auxiliares de bodega.

Auxiliares de droguería y farmacia.

Representantes de servicio al cliente.

Asesores para contact center.

Ayudantes de obra.

Auxiliares administrativos en salud.

Agentes bilingües y no bilingües para call center.

La entidad indicó que estos perfiles continúan siendo algunos de los más requeridos por las empresas que operan en Bogotá.



También hay ofertas para profesionales especializados

Además de las vacantes operativas y administrativas, la convocatoria incluye oportunidades para profesionales con formación especializada. Dentro de los perfiles requeridos figuran:



Médicos generales.

Diseñadores gráficos.

Coordinadores de recursos humanos.

Jefes de contabilidad.

Analistas financieros bilingües.

Desarrolladores de inteligencia artificial.

Profesionales de diferentes áreas del sector salud.

Estas posiciones responden a necesidades específicas de empresas que buscan talento con conocimientos técnicos y experiencia en áreas estratégicas.



Vacantes para jóvenes, mujeres y personas con discapacidad

La convocatoria incorpora un enfoque de inclusión dirigido a diferentes grupos poblacionales. De las 1.055 vacantes disponibles:



744 están orientadas a jóvenes entre los 18 y 28 años.

912 priorizan la participación de mujeres.

224 contemplan oportunidades para personas con discapacidad.

86 están dirigidas a personas mayores de 50 años.

La Secretaría aclaró que una misma vacante puede aplicar para varios grupos poblacionales al mismo tiempo, por lo que las cifras no son excluyentes entre sí.



¿Cómo postularse a las vacantes?

Las personas interesadas en participar en la convocatoria deben registrar o actualizar su hoja de vida a través de la plataforma dispuesta por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Asimismo, la entidad recomendó seguir el canal oficial de WhatsApp "Empleo en Bogotá", donde se publican de manera permanente nuevas convocatorias, jornadas de intermediación laboral y ferias de empleo que se desarrollan en diferentes localidades de la ciudad.

Además de los canales digitales, los ciudadanos pueden recibir acompañamiento presencial para su búsqueda de empleo. Durante esta semana, la Unidad Móvil de Empleo estará prestando atención en la localidad de Barrios Unidos, específicamente en la Calle 68 # 58-23. Igualmente, los interesados pueden acercarse a los quioscos de empleo ubicados en diferentes zonas de Bogotá:



Usaquén: Calle 165 # 7-38 (CDC Servitá).

San Cristóbal: Avenida Primero de Mayo # 01-40 Sur.

Kennedy: Transversal 78 K # 41A-04 Sur.

Ciudad Bolívar: Calle 68D Bis A Sur # 49F-70.

Rafael Uribe Uribe: Calle 32 Sur # 23-62.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL