¿Busca estudiar gratis o conseguir una beca internacional? Bogotá publicó cinco oportunidades

La Alcaldía Mayor de Bogotá presentó la edición del Boletín de Oferta Internacional correspondiente a la última semana de octubre de 2026. Esta publicación, gestionada por la Consejería de Relaciones Internacionales de la Secretaría General, reúne oportunidades educativas y de financiamiento profesional disponibles para habitantes de la ciudad y profesionales de diferentes áreas.

En esta entrega, la oferta incluye cinco programas que abarcan capacitaciones virtuales de acceso libre, programas de formación para emprendedores y becas de cobertura completa en instituciones extranjeras. Las iniciativas cuentan con la participación de organizaciones como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Universidad de Harvard, el Laboratorio de Gobierno de Chile y la organización Zonta International.

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Cada una de las convocatorias establece requisitos específicos de perfil académico, experiencia previa y fechas de cierre en las plataformas oficiales de inscripción. A continuación se detallan las características de cada programa, los contenidos de estudio y los pasos requeridos para enviar la solicitud.



Cursos virtuales gratuitos para fortalecer habilidades en el sector público y empresarial

La oferta educativa de este periodo incluye dos cursos en modalidad virtual diseñados para el aprendizaje autónomo sin costo de matrícula.



El primer programa es el Curso Introducción a la Evaluación de Políticas Públicas, organizado de forma conjunta entre el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá (iBO) y el Laboratorio de Gobierno de Chile. Este espacio académico consta de 19 lecciones enfocadas en el diseño de proyectos públicos, la medición de resultados territoriales y el análisis de datos para la toma de decisiones. Está abierto a servidores públicos, estudiantes, investigadores y ciudadanos interesados en la gestión estatal. Al finalizar la totalidad de los módulos, las personas participantes reciben un certificado digital de asistencia. El curso no otorga recursos económicos y no registra fecha de cierre informada en la plataforma.



La segunda opción de capacitación es el Curso Cadenas Productivas y Clústeres, impartido por la CAF. Esta formación comprende 24 horas de estudio repartidas en contenidos teóricos y cuatro ejercicios prácticos orientados al fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas. Los ejes temáticos abordan la integración de cadenas de valor, la competitividad en mercados regionales y la estructuración de alianzas comerciales. El programa otorga un certificado de superación sin costo y permanece abierto sin fecha límite fijada.



Becas completas en la Universidad de Harvard para maestrías y liderazgo en salud

En el ámbito de la educación superior presencial y de posgrado, el boletín resalta dos alternativas de financiamiento en la Universidad de Harvard, dirigidas a profesionales con experiencia demostrable en sus campos de trabajo.

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La primera es la CPL Equity Fellowship, vinculada a la Escuela de Gobierno Harvard Kennedy. Esta beca cubre el valor total de la matrícula para programas de maestría en políticas públicas y desarrollo social. El estímulo está destinado a personas con trayectoria comprobada en la formulación de proyectos de equidad, liderazgo comunitario y reducción de brechas de desigualdad.

Para acceder a este apoyo, el aspirante debe enviar la solicitud de admisión al programa de maestría antes del 1 de enero y completar la postulación a la beca antes del 15 de enero de 2027.

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La segunda alternativa es el programa Harvard LEAD Fellowship 2027–2028, orientado al fortalecimiento de liderazgo en salud global. Esta convocatoria ofrece mentoría personalizada, talleres ejecutivos y una residencia presencial de seis semanas en las instalaciones de la Universidad de Harvard. El programa asume los costos de tiquetes aéreos de ida y regreso, hospedaje, trámite de visa y la entrega de un estipendio económico para manutención durante la estancia.

Los requisitos de postulación exigen contar con título de maestría y un mínimo de diez años de experiencia laboral en el sector de la salud. La fecha límite de inscripción vence el 15 de noviembre de 2026.



Apoyo financiero de 12.000 dólares para mujeres investigadoras en ciencias del espacio

La quinta oportunidad publicada en el boletín corresponde a la beca Amelia Earhart Fellowship 2027, entregada por la organización Zonta International. Este programa otorga un estímulo económico directo de 12.000 dólares estadounidenses a mujeres de cualquier nacionalidad que cursen estudios de doctorado a tiempo completo en áreas de ciencias aeroespaciales o ingeniería espacial.

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La selección contempla la asignación de hasta 30 becas a nivel mundial. El jurado evalúa el historial académico de las candidatas, las publicaciones científicas previas y el estado de avance del proyecto de tesis doctoral. Los recursos otorgados pueden emplearse en la compra de material de investigación, asistencia a congresos o gastos propios del proceso universitario. Las postulaciones para esta beca internacional cierran el 15 de noviembre de 2026.



Pasos para consultar las convocatorias y realizar la postulación

Para revisar los términos de referencia de cada una de las cinco convocatorias, los interesados deben ingresar al portal web oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá (aquí) y dirigirse a la sección del Boletín de Oferta Internacional.

En el sitio web se encuentra habilitado el enlace directo a los formularios de inscripción de cada institución aliada. Las autoridades distritales recomiendan verificar el cumplimiento de la totalidad de los documentos exigidos, la traducción de diplomas cuando sea requerido y la confirmación de las fechas de cierre antes de enviar la información personal.

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