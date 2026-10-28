¡Atención! Amplían el plazo para el retiro de Renta Joven en la modalidad de giro del ciclo 5

Prosperidad Social confirmó una modificación en el calendario de entregas de la Transferencia Monetaria Condicionada del programa Renta Joven. La entidad encargada de administrar los programas de subsidios del Estado extendió el plazo máximo establecido para que los beneficiarios retiren los recursos correspondientes al ciclo 5 del año 2026.

De acuerdo con la información oficial entregada por el organismo gubernamental, los participantes del programa contarán ahora con plazo hasta el día 3 de noviembre para acercarse a los puntos habilitados y realizar el retiro del dinero. La extensión busca facilitar que todos los jóvenes inscritos que cumplieron los requisitos fijados para este periodo puedan cobrar el incentivo monetario.

Publicidad

El programa Renta Joven está dirigido a dos grupos de la población estudiantil en el país: los aprendices matriculados en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y los jóvenes que cursan sus estudios en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas que mantienen convenio con el Gobierno Nacional.



Montos del subsidio y requisitos para estudiantes de IES y el SENA

Los valores fijados por Prosperidad Social para la entrega de este ciclo varían de acuerdo con el nivel de cumplimiento y el desempeño académico reportado por las instituciones educativas. El esquema de pagos de Renta Joven contempla los siguientes valores en esta fase de giro:



Incentivo de permanencia: Los estudiantes de educación superior y aprendices del SENA que cumplieron las condiciones de asistencia y avance académico exigidas por el programa reciben una suma de 400.000 pesos colombianos.

Los estudiantes de educación superior y aprendices del SENA que cumplieron las condiciones de asistencia y avance académico exigidas por el programa reciben una suma de Incentivo por excelencia académica : Los alumnos de Instituciones de Educación Superior que registraron un promedio acumulado igual o superior a 4.0 al cierre del periodo evaluado reciben un pago adicional de 200.000 pesos.

: Los alumnos de Instituciones de Educación Superior que registraron un promedio acumulado al cierre del periodo evaluado reciben un pago adicional de Monto total acumulado: Un estudiante de educación superior que cumpla la condición de permanencia y además obtenga el promedio mínimo de 4.0 para el reconocimiento de excelencia académica puede recibir en total hasta 600.000 pesos en este ciclo de transferencia.

La liquidación y posterior asignación de estos recursos económicos dependen directamente de la validación del reporte académico que las instituciones educativas y el SENA envían a Prosperidad Social. Si el reporte confirma que el participante mantuvo la calidad de estudiante regular y avanzó en su plan de estudios, la entidad aprueba el giro financiero a su favor.



Modalidad de cobro por giro y red de aliados autorizados

La modalidad de giro está diseñada para los beneficiarios que no disponen de una cuenta bancaria vinculada al programa o que tienen asignado el cobro físico por taquilla. Para la efectividad de estos pagos, Prosperidad Social estableció alianzas operativas con redes operadoras de giros a nivel nacional.



Los cobros correspondientes a este ciclo 5 de 2026 se realizan a través de los puntos de atención de las siguientes entidades de giros y sus aliados:



SuperGiros

SuRed

Redes aliadas

Para realizar el cobro en efectivo, el titular del beneficio debe presentarse en el punto de atención portando su documento de identidad original. Las autoridades del programa recuerdan que el trámite de cobro es personal y no requiere intermediarios ni pagos a terceros para hacer efectivo el retiro del dinero.



Canales oficiales para consultas, verificaciones y denuncias

Prosperidad Social reiteró el llamado a los beneficiarios y a la ciudadanía para utilizar únicamente las vías oficiales institucionales con el fin de consultar el estado de la liquidación, la programación de giros y los puntos de atención habilitados. Las opciones oficiales disponibles comprenden:



Página web institucional : Acceso directo a través del portal oficial de Prosperidad Social ([suspicious link removed]).

: Acceso directo a través del portal oficial de Prosperidad Social ([suspicious link removed]). Canal oficial de WhatsApp: Consulta de novedades e información del programa mediante la cuenta oficial en la plataforma.

Consulta de novedades e información del programa mediante la cuenta oficial en la plataforma. Formulario de atención ciudadana (PQRSDF): Radicación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones mediante la plataforma digital de la entidad.

Radicación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones mediante la plataforma digital de la entidad. Gerencias regionales: Puntos de atención física distribuidos en las capitales de departamento y territorios del país para atención presencial.

Puntos de atención física distribuidos en las capitales de departamento y territorios del país para atención presencial. Canal de denuncias por corrupción: Correo electrónico institucional exclusivo ( soytransparente@prosperidadsocial.gov.co ) para reportar irregularidades, cobros indebidos o hechos ilicitos relacionados con el manejo de los subsidios.

La entidad recomienda verificar con antelación el estado de la liquidación antes de trasladarse a un punto de pago, garantizando así que el giro se encuentre disponible para cobro inmediato antes del vencimiento del plazo fijado para el 3 de noviembre de 2026.



NOTICIAS CARACOL