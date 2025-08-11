Publicidad

ECONOMÍA  / ¿Busca trabajo? estas empresas tienen vacantes para laborar los fines de semana

¿Busca trabajo? estas empresas tienen vacantes para laborar los fines de semana

Las convocatorias están dirigidas a jóvenes que quieran ampliar su experiencia laboral y a personas que quieran ampliar sus ingresos sin afectar su agenda entre semana.

Hay varias vacantes para trabajar los fines de semana.
Hay varias vacantes para trabajar los fines de semana.
Fotomontaje Noticias Caracol
Por: Angélica Yelithssa Morales C.
|
agosto 11, 2025 01:24 p. m.

Las vacantes laborales para fines de semanas se han vuelto una gran opción para aquella parte de la población que busca complementar sus ingresos o compaginar los estudios con otras responsabilidades. Recientemente en la plataforma Magneto se publicaron varias vacantes dirigidas a quienes desean generar ingresos adicionales sin comprometer toda su jornada semanal, acá le contamos todos los detalles.

Empresas buscan personas para trabajar los fines de semana

Diversas cadenas consolidadas han puesto en marcha convocatorias para trabajar exclusivamente los fines de semana. Entre ellas se encuentran Homecenter, Patprimo, Berlitz y Ostu. Los puestos ofertados son para trabajar en diversas áreas y distintas ciudades. Lo que más ha llamado la atención de las convocatorias son los salarios que oscilan entre los $1.423.500 los $2.000.000.

Empleos para fines de semana

Empresa: PATPRIMO

  • Ciudad: Ibagué
  • Cargo: asesor
  • Funciones: asesorar clientes, manejar indicadores de procesos comerciales y hacer seguimiento de actividades.
  • Requisitos: experiencia mínima de 6 meses en venta de ropa, calzado y similares, ser bachiller y tener gran pasión por las ventas y por comisionar.
  • Salario: $1.423.500 a $2.000.000
  • Aplique aquí

Empresa: Homeceter

  • Ciudad: Bogotá
  • Cargo: vendedor fines de semana
  • Funciones: utilizar herramientas digitales para brindar información completa sobre productos y servicios, cumplir con objetivos de venta semanal y mensualmente, asesorar a los clientes en el área de venta y mantener estas organizadas y presentables y asegurar la fidelización de los clientes.
  • Requisitos: experiencia mínima previa de 6 meses en atención al cliente, actitud proactiva, tener conocimientos básicos en el uso de herramientas digitales y buenas habilidades interpersonales.
  • Salario: a convenir
  • Aplique aquí

Empresa: Homecenter

  • Ciudad: Cali
  • Cargo: cajero
  • Funciones: brindar buen servicio al cliente, registrar productos y servicios en el área de cajas, verificar la descripción y el valor de los artículos, recaudar el valor de pago por a través de distintos medios de pago establecidos.
  • Requisitos: ser bachiller, contar con habilidades para manejar sistemas POS y SCO, tener capacidad para trabajar en equipo y excelentes habilidades de comunicación.
  • Salario: a convenir
  • Aplique aquí

Empresa: Homecenter

  • Ciudad: Bello
  • Cargo: Vendedor
  • Funciones: cumplir con los indicadores de ventas, asesorar clientes en cuanto a productos y servicios, hacer uso de herramientas digitales para facilitar el proceso de compra, fidelizar al clientes a través de experiencias recordables y mantener una presentación adecuada.
  • Requisitos: tener habilidades en comunicación, manejar CRM y redes sociales, tener conocimientos de orientación al cliente y contar con 6 meses de experiencia en atención al cliente o ventas.
  • Salario: a convenir
  • Aplique aquí

Empresa: Ostu

  • Ciudad: Bogotá
  • Cargo: Asesor ventas sabatino
  • Funciones: vender las colecciones de ropa disponibles, asesorar a los clientes y hacer seguimientos de clientes potenciales
  • Requisitos: ser bachiller, tener experiencia mínima de 6 meses en ventas y servicio al cliente, contar con comunicación efectiva y con experiencia en estrategias de venta y negociación.
  • Salario: $ 1.423.500
  • Aplique aquí

Empresa: Berlitz

  • Ciudad: Soacha
  • Cargo: profesor de inglés sabatino
  • Funciones: planificar lecciones de inglés, adaptar métodos de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales, evaluar el progreso de los estudiantes y fomentar un ambiente de aprendizaje positivo.
  • Requisitos: ser profesional en licenciatura carreras administrativas o carreras afines, tener dominado el idioma inglés, contar con buenas habilidades de comunicación y con experiencia enseñando inglés.
  • Salario: a convenir
  • Aplique aquí

No caiga en estafas

La plataforma Magneto le recordó a sus usuarios tener precaución a la hora de aplicar a las ofertas de trabajo, ya que en el proceso no le deben solicitar ningún tipo de cobro. De ser así, tenga en cuenta que se podría tratar de una estafa y lo mejor que puede hacer es reportarlo.

