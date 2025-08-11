¿Busca trabajo? estas empresas tienen vacantes para laborar los fines de semana

Las vacantes laborales para fines de semanas se han vuelto una gran opción para aquella parte de la población que busca complementar sus ingresos o compaginar los estudios con otras responsabilidades. Recientemente en la plataforma Magneto se publicaron varias vacantes dirigidas a quienes desean generar ingresos adicionales sin comprometer toda su jornada semanal, acá le contamos todos los detalles.



Empresas buscan personas para trabajar los fines de semana

Diversas cadenas consolidadas han puesto en marcha convocatorias para trabajar exclusivamente los fines de semana. Entre ellas se encuentran Homecenter, Patprimo, Berlitz y Ostu. Los puestos ofertados son para trabajar en diversas áreas y distintas ciudades. Lo que más ha llamado la atención de las convocatorias son los salarios que oscilan entre los $1.423.500 los $2.000.000.



Empleos para fines de semana

Empresa: PATPRIMO



Ciudad: Ibagué

Ibagué Cargo: asesor

asesor Funciones : asesorar clientes, manejar indicadores de procesos comerciales y hacer seguimiento de actividades.

: asesorar clientes, manejar indicadores de procesos comerciales y hacer seguimiento de actividades. Requisitos: experiencia mínima de 6 meses en venta de ropa, calzado y similares, ser bachiller y tener gran pasión por las ventas y por comisionar.

experiencia mínima de 6 meses en venta de ropa, calzado y similares, ser bachiller y tener gran pasión por las ventas y por comisionar. Salario : $1.423.500 a $2.000.000

: $1.423.500 a $2.000.000 Aplique aquí

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Empresa: Homeceter



Ciudad: Bogotá

Bogotá Cargo: vendedor fines de semana

vendedor fines de semana Funciones: utilizar herramientas digitales para brindar información completa sobre productos y servicios, cumplir con objetivos de venta semanal y mensualmente, asesorar a los clientes en el área de venta y mantener estas organizadas y presentables y asegurar la fidelización de los clientes.

utilizar herramientas digitales para brindar información completa sobre productos y servicios, cumplir con objetivos de venta semanal y mensualmente, asesorar a los clientes en el área de venta y mantener estas organizadas y presentables y asegurar la fidelización de los clientes. Requisitos: experiencia mínima previa de 6 meses en atención al cliente, actitud proactiva, tener conocimientos básicos en el uso de herramientas digitales y buenas habilidades interpersonales.

experiencia mínima previa de 6 meses en atención al cliente, actitud proactiva, tener conocimientos básicos en el uso de herramientas digitales y buenas habilidades interpersonales. Salario: a convenir

a convenir Aplique aquí

Empresa: Homecenter



Ciudad: Cali

Cali Cargo: cajero

cajero Funciones: brindar buen servicio al cliente, registrar productos y servicios en el área de cajas, verificar la descripción y el valor de los artículos, recaudar el valor de pago por a través de distintos medios de pago establecidos.

brindar buen servicio al cliente, registrar productos y servicios en el área de cajas, verificar la descripción y el valor de los artículos, recaudar el valor de pago por a través de distintos medios de pago establecidos. Requisitos: ser bachiller, contar con habilidades para manejar sistemas POS y SCO, tener capacidad para trabajar en equipo y excelentes habilidades de comunicación.

ser bachiller, contar con habilidades para manejar sistemas POS y SCO, tener capacidad para trabajar en equipo y excelentes habilidades de comunicación. Salario: a convenir

a convenir Aplique aquí

Publicidad

Empresa: Homecenter



Ciudad: Bello

Bello Cargo: Vendedor

Vendedor Funciones: cumplir con los indicadores de ventas, asesorar clientes en cuanto a productos y servicios, hacer uso de herramientas digitales para facilitar el proceso de compra, fidelizar al clientes a través de experiencias recordables y mantener una presentación adecuada.

cumplir con los indicadores de ventas, asesorar clientes en cuanto a productos y servicios, hacer uso de herramientas digitales para facilitar el proceso de compra, fidelizar al clientes a través de experiencias recordables y mantener una presentación adecuada. Requisitos: tener habilidades en comunicación, manejar CRM y redes sociales, tener conocimientos de orientación al cliente y contar con 6 meses de experiencia en atención al cliente o ventas.

tener habilidades en comunicación, manejar CRM y redes sociales, tener conocimientos de orientación al cliente y contar con 6 meses de experiencia en atención al cliente o ventas. Salario: a convenir

a convenir Aplique aquí

Empresa: Ostu



Ciudad: Bogotá

Bogotá Cargo: Asesor ventas sabatino

Asesor ventas sabatino Funciones: vender las colecciones de ropa disponibles, asesorar a los clientes y hacer seguimientos de clientes potenciales

vender las colecciones de ropa disponibles, asesorar a los clientes y hacer seguimientos de clientes potenciales Requisitos: ser bachiller, tener experiencia mínima de 6 meses en ventas y servicio al cliente, contar con comunicación efectiva y con experiencia en estrategias de venta y negociación.

ser bachiller, tener experiencia mínima de 6 meses en ventas y servicio al cliente, contar con comunicación efectiva y con experiencia en estrategias de venta y negociación. Salario: $ 1.423.500

$ 1.423.500 Aplique aquí

Empresa: Berlitz



Ciudad: Soacha

Soacha Cargo: profesor de inglés sabatino

profesor de inglés sabatino Funciones: planificar lecciones de inglés, adaptar métodos de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales, evaluar el progreso de los estudiantes y fomentar un ambiente de aprendizaje positivo.

planificar lecciones de inglés, adaptar métodos de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales, evaluar el progreso de los estudiantes y fomentar un ambiente de aprendizaje positivo. Requisitos: ser profesional en licenciatura carreras administrativas o carreras afines, tener dominado el idioma inglés, contar con buenas habilidades de comunicación y con experiencia enseñando inglés.

ser profesional en licenciatura carreras administrativas o carreras afines, tener dominado el idioma inglés, contar con buenas habilidades de comunicación y con experiencia enseñando inglés. Salario: a convenir

a convenir Aplique aquí

No caiga en estafas

La plataforma Magneto le recordó a sus usuarios tener precaución a la hora de aplicar a las ofertas de trabajo, ya que en el proceso no le deben solicitar ningún tipo de cobro. De ser así, tenga en cuenta que se podría tratar de una estafa y lo mejor que puede hacer es reportarlo.

Publicidad

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL