Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / ¿Qué es el talio y cómo actúa? Químico tras muerte de dos niñas en Bogotá; Zulma Guzmán señalada

¿Qué es el talio y cómo actúa? Químico tras muerte de dos niñas en Bogotá; Zulma Guzmán señalada

Dos niñas murieron tras comer frambuesas con chocolate envenenadas con talio, un veneno invisible y letal que expertos describen como devastador y casi imposible de detectar.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 18 de dic, 2025
