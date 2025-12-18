¿Qué es el talio y cómo actúa? Químico tras muerte de dos niñas en Bogotá; Zulma Guzmán señalada

En abril de 2025, dos niñas de 13 y 14 años murieron en Bogotá tras consumir frambuesas con chocolate que estaban impregnadas con talio, un veneno letal. El metal más tóxico del planeta, prohibido en su comercialización en el país desde 1970, fue enviado a la vivienda como un supuesto regalo, desencadenando una intensa investigación por doble homicidio que culminó con una orden de captura internacional contra Zulma Guzmán Castro. La mujer, que tuvo una relación extramatrimonial con el padre de una de las víctimas, es la principal sospechosa detrás del envío de los alimentos envenenados.



El rastro del veneno de los venenos

El talio es una sustancia particularmente difícil de rastrear y diagnosticar. Una de sus propiedades más peligrosas es que es inoloro e insaboro, lo que hace muy difícil percibir su presencia si es mezclado con alimentos. Su eliminación, incluso con tratamiento, puede tardar hasta 30 días.

“Todo depende de la dosis, de la concentración y de la vía de administración. El talio es muy liposoluble, eso quiere decir que es muy afín por el tejido graso. Y los seres humanos tenemos muchísimo tejido graso. Entonces, él va y se deposita, se pega en ese tejido graso y así se comienza a distribuir en el organismo”, afirmó el toxicólogo Camilo Uribe en Los Informantes.

En el caso específico de Colombia, se encontraba anteriormente en el mercado como raticidas a base de una sal de talio. También se empleaba en cremas depiladoras, aprovechando que el talio produce una lesión en el folículo piloso, impidiendo la salida del vello.



¿Cómo actúa el talio en el cuerpo?

La sintomatología de la intoxicación por talio es compleja y confusa, lo que al inicio puede llevar a que se confunda con los efectos de una intoxicación alimenticia, retrasando un diagnóstico oportuno hasta que ya es demasiado tarde.



La intoxicación se presenta en dos fases principales:



Fase gastrointestinal: inicialmente, el talio irrita la mucosa gástrica, produciendo náuseas, vómito, diarrea y ardor en el estómago, síntomas que generalmente llevan a la consulta en servicios de urgencias.



Fase neurológica y sistémica: esta fase implica una lesión neurológica que se manifiesta con pérdida de fuerza en las piernas y un dolor progresivo "bastante difícil de controlar", añadió el doctor Uribe. Si la intoxicación es severa y no se trata, puede llegar a producir parálisis de los músculos respiratorios y parálisis respiratoria. A dosis muy elevadas, las consecuencias son fulminantes, incluyendo la pérdida de función del hígado y el riñón, además de cardiotoxicidad que puede provocar arritmias y fallas cardíacas severas, llevando a la muerte.

Aunque el talio se puede detectar en la sangre, la orina o el cabello, la tecnología para practicar este análisis no se encuentra en todos los laboratorios de Colombia, y "ningún hospital ni ninguna clínica cuenta con la tecnología para practicar este análisis", explicó el doctor.



Si se diagnostica a tiempo, existen antídotos. El medicamento de elección es el azul de Prusia, que es el ferrocianato de potasio, el cual busca inactivar el talio en el intestino para su eliminación, pero no se consigue en Colombia ni en la gran mayoría de países de América Latina.

En el caso de las niñas, las concentraciones de talio fueron tan letales que superaron la capacidad de detección de los equipos. El experto señaló que una concentración mayor de 10 microgramos por decilitro en orina de 24 horas es positiva, y una intoxicación severa se considera por encima de 100 o 150. Sin embargo, en esta tragedia, "habían niveles de talio que la máquina no fue capaz de detectar es decir estamos hablando de niveles por encima de 3.000", recordó.



El crimen que dejó perplejo a todo el país

La gravedad del caso de las frambuesas con chocolate, que además de las dos muertes dejó a otra amiga gravemente enferma y a un joven hospitalizado por meses, obligó a la Fiscalía a ampliar su exploración. Las intensas pesquisas revelaron una extraña coincidencia que abrió una nueva línea de investigación.

En diciembre de 2020, la madre de una de las víctimas y esposa del hombre que tuvo la relación extramatrimonial comenzó a sentirse muy mal. Aunque había superado un cáncer de seno previamente, el dolor y el malestar regresaron. Tras consultar varios especialistas, fue el endocrinólogo Julio Portocarrero quien dio con el diagnóstico. Cuando Alicia llegó a su consultorio, presentaba dos síntomas críticos: "una caída severa del pelo y una neuropatía periférica terriblemente dolorosa", dijo.

El médico, un prestigioso endocrino e internista, recordó la historia y el momento del diagnóstico: "Mire, si esto no es una intoxicación por talio yo no sé qué será". Las pruebas de sangre y orina confirmaron el positivo, con niveles de talio que no dejaban lugar a dudas. El doctor Portocarrero explicó que los niveles normales están entre cero y dos microgramos, pero en el caso de a madre, "cuando dice alto era unos niveles de 80, 90 niveles claramente es decir que no que no dejaba una duda".

Aunque ella fue tratada y mejoró significativamente, la pesadilla regresó en 2021 durante un viaje a Europa, donde los mismos malestares reaparecieron y se le cayó el cabello de nuevo. La mujer murió el 17 de agosto de 2021.

Las autoridades señalan a Zulma Guzmán Castro, quien sostuvo una relación extramatrimonial con el esposo de la mujer fallecida y quien es el padre de una de las niñas envenenadas. El abogado penalista Fabio Humar confirmó públicamente la relación de su cliente: "una relación extramatrimonial, lo ha reconocido públicamente, entiendo que fue una cosa de unos meses y ellos perdieron toda comunicación".



La huida y captura de Zulma Guzmán

La contundencia de las pruebas recuperadas por la Fiscalía llevó a que el juez 13 de control de garantías de Bogotá emitiera una orden de captura contra Zulma Guzmán Castro el 25 de octubre, además de una circular roja de Interpol para dar con su paradero.

Guzmán, señalada como la presunta responsable de enviar los alimentos envenenados bajo la fachada de un regalo, había negado su participación en el crimen durante una entrevista mientras estaba prófuga.

Paradójicamente, la entrevista se convirtió en una pieza clave para su ubicación. Durante su declaración, la empresaria bebió agua de la marca británica Natural Buxton, un producto comercializado principalmente en el Reino Unido, lo que permitió rastrear su ubicación.

Guzmán, quien había llegado al Reino Unido el 11 de noviembre tras desplazarse por Argentina, Brasil y España, fue localizada en Londres. El 16 de diciembre de 2025, las autoridades británicas atendieron una llamada de aviso por una mujer "en situación de peligro" cerca del Puente de Battersea. La Unidad Policial Marítima la recuperó de las aguas del río Támesis a las 07:14 a.m. Aunque la Policía Metropolitana de Londres no confirmó inicialmente su identidad, las autoridades colombianas confirmaron que la mujer rescatada era Guzmán Castro. La versión inicial apunta a un posible intento de suicidio.

Tras su rescate, Zulma Guzmán deberá enfrentar un proceso de extradición a Colombia ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, un juzgado de primera instancia en Londres que maneja casos criminales. Una vez que recupere su estado de salud, será puesta bajo custodia policial para comparecer en la audiencia de extradición.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.