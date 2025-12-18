Los jóvenes que podrán recibir hasta $400.000 del Banco Agrario en diciembre 2025.

Con el inicio de la temporada de fin de año, el programa Renta Joven avanza en el cierre de su operación para 2025 con una nueva dispersión de recursos destinada a miles de estudiantes en todo el territorio nacional. Prosperidad Social anunció que, desde el pasado 17 de diciembre, comenzó la entrega del último ciclo de transferencias monetarias del año, con el que se busca apoyar la permanencia y culminación de estudios de jóvenes que hacen parte del programa.

De acuerdo con la entidad, en esta ocasión serán 159.889 participantes los que recibirán el incentivo económico correspondiente al cierre del año. La inversión total destinada para este ciclo asciende a 82.300 millones de pesos, recursos que forman parte de la política de apoyo a la educación superior y a la formación para el trabajo impulsada por el Gobierno nacional.



Banco Agrario dará hasta $400.000 por último ciclo de Renta Joven

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, informó que esta entrega incluye transferencias superiores a los $400.000, según el tipo de apoyo asignado a cada beneficiario. El programa Renta Joven está dirigido a estudiantes de instituciones de educación superior y aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), con el objetivo de reducir la deserción académica y contribuir a mejores oportunidades de movilidad social.

En este ciclo, las transferencias se realizan por distintos conceptos: para los estudiantes matriculados en instituciones de educación superior (IES), los recursos corresponden a los incentivos por permanencia y excelencia académica del periodo 2025-1, así como a tres convenios de subsanación relacionados con el pago de matrícula del mismo semestre. En el caso de los aprendices del Sena, el apoyo económico cubre los meses de junio y julio de 2025, que hacen parte del esquema de acompañamiento definido por el programa.



Modalidades de pagos de Renta Joven para ciclo de diciembre 2025

Primera modalidad de pagos

La dispersión de los recursos se lleva a cabo a través de dos modalidades, con el fin de facilitar el acceso a los beneficiarios según su situación financiera. La primera modalidad corresponde al abono directo a cuentas bancarias registradas previamente por los participantes en el sistema del programa. En esta modalidad, más de 132.000 estudiantes reciben el dinero directamente en sus cuentas, utilizando el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).



Para quienes reciben el abono a cuenta, Prosperidad Social estableció un cronograma basado en el último dígito de la cédula, con el propósito de organizar el retiro de los recursos y evitar aglomeraciones. Durante los primeros cinco días de dispersión, el pago se realiza de la siguiente manera: el primer día pueden retirar quienes tengan cédulas terminadas en 1 y 2; el segundo día, en 3 y 4; el tercer día, en 5 y 6; el cuarto día, en 7 y 8; y el quinto día, en 9 y 0.



Segunda modalidad de pagos

La segunda modalidad corresponde al giro, dirigida a jóvenes que no cuentan con una cuenta bancaria activa. En este caso, 27.101 beneficiarios podrán reclamar su transferencia en oficinas bancarias o puntos autorizados. Según lo informado, el proceso de pago por giro estará habilitado a partir del 23 de diciembre y se extenderá hasta el 31 del mismo mes. Los participantes podrán consultar la fecha y el lugar exacto de cobro a través de este enlace dispuesto por el Banco Agrario para la consulta de giros.



Prosperidad Social recordó a los beneficiarios la importancia de verificar previamente la información de pago y de acudir a los puntos autorizados dentro de las fechas establecidas, para evitar contratiempos en el cobro de los recursos. Asimismo, reiteró que los incentivos hacen parte de una estrategia de apoyo que busca fortalecer las trayectorias educativas de los jóvenes y acompañarlos en su proceso de formación.

Finalmente, la entidad dispuso líneas de atención para resolver dudas relacionadas con esta entrega de transferencias. En Bogotá, los ciudadanos pueden comunicarse al número 601 379 1088, mientras que a nivel nacional está habilitada la línea gratuita 01 8000 95 1100.



¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario de Renta Joven?

Para ser beneficiario del programa Renta Joven, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:



Tener entre 14 y 28 años.

Estar registrado en los sistemas oficiales de matrícula en educación media y haber completado el bachillerato en media vocacional (11°).



Estar incluido en una de las siguientes bases de focalización:

Estar registrado en el Sisbén vigente o en el instrumento de focalización equivalente, con una clasificación que indique situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad. Estar registrado en los listados censales de población indígena, administrados por el Ministerio del Interior. Estar registrado en los listados censales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que incluyen población con medidas de restablecimiento de derechos y que cursen educación superior o formación complementaria bajo la protección de esta entidad. Estar matriculado en un proceso de formación complementaria o educación superior en los niveles técnico, tecnólogo o universitario (pregrado), ya sea en modalidad presencial, a distancia tradicional, o virtual. No tener registro en los sistemas oficiales de educación superior de título profesional universitario y/o posgrado. No estar inscrito activamente en el programa Jóvenes en Paz o en la estrategia que lo sustituto.

