ZULMA GUZMÁN
DONALD TRUMP
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Aumento salario mínimo en Colombia 2026: cuánto subiría auxilio de transporte y quiénes lo recibirán

Aumento salario mínimo en Colombia 2026: cuánto subiría auxilio de transporte y quiénes lo recibirán

Queda poco tiempo para que se conozca en cuánto quedará el salario mínimo para 2026, pero poco se ha hablado sobre el incremento en el auxilio de transporte. ¿De cuánto sería acorde con las propuestas expuestas hasta el momento?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 18 de dic, 2025
Auxilio de Transporte
Auxilio de transporte para 2026. -
Foto: Getty, Transmilenio y archivo

