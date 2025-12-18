Aumento salario mínimo en Colombia 2026: cuánto subiría auxilio de transporte y quiénes lo recibirán

El tema clave de las últimas semanas en Colombia ha sido el relativo al incremento del salario mínimo en el país para 2026, pues en menos de 12 días los trabajadores deberán contar ya, oficialmente, con la cifra confirmada de aumento para este pago a nivel nacional. Por ahora, la mesa de concertación del mínimo se mantiene en su etapa final, con posibilidad de mesas de negociación extras estipuladas acorde con el cronograma divulgado por el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, las partes que la integran no llegarán a un acuerdo antes de que este incremento deba fijarse a través de un decreto presidencial.

Y aunque mucho se hable sobre el aumento del salario mínimo, la duda que también se mantiene está orientada principalmente a los otros ajustes que podría traer el incremento de este pago mínimo, tales como el relativo al pago del tradicional —y obligatorio— auxilio de transporte que reciben muchos trabajadores en el país. Este pago, como su nombre lo indica, ayuda con los gastos mensuales de transporte a los trabajadores, quienes deben desplazarse diariamente hacia sus lugares respectivos para desempeñar sus respectivas asignaciones laborales.

Algunas personas, por otro lado, reciben el auxilio de conectividad, que se ha hecho más frecuente durante los últimos años y se destina principalmente a aquellos trabajadores que hacen sus labores desde casa. Este, con corte a 2025, equivale a 200.000 pesos colombianos, al igual que el de transporte, y se entrega mensualmente incluido en el salario ordinario que reciben los empleados de determinada empresa.



Eso sí, tenga en cuenta que si bien este aumento del auxilio de transporte suele coincidir con los incrementos salariales anuales (es decir, suelen crecer en la misma proporción), no es obligatorio que este tenga que estar sujeto al mismo porcentaje en el que suba el mínimo. Sin embargo, para los diálogos de este año las tres partes de la mesa han propuesto que el incremento que exponen para el salario también se aplique a este auxilio.



En cuánto quedaría el auxilio de transporte y conectividad para 2026 en Colombia

Las propuestas en torno al incremento del salario mínimo proponen que tanto el aumento de este ingreso como el relativo al del auxilio de transporte tengan el mismo incremento. En otras palabras, el pago del auxilio de transporte subirá en la misma proporción que el salario mínimo. Ahora bien, aunque todavía no se tiene una cifra oficial sobre el aumento del mínimo, estas son las propuestas de las partes al respecto:



1. La propuesta del Gobierno Nacional

Recientemente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dio a conocer que la intención del Gobierno es lograr un incremento de doble dígito sobre el salario mínimo. Bajo este esquema, y suponiendo que el incremento podría ser del 10%, el auxilio de transporte y conectividad subiría de los 200.000 pesos actuales a 220.000 pesos.



2. ¿Cuál es la propuesta de los trabajadores?

Por otro lado, las organizaciones sindicales sostienen que la fijación del aumento del mínimo debe ser el doble dígito y que las agrupaciones empresariales deben estar dispuestas a negociar sobre esa base. Teniendo en cuenta entrevistas previas, el aumento que buscan los trabajadores es del 16%, lo que representaría un incremento de 32.000 pesos, dejando así este auxilio en 232.000 pesos para el año entrante.



3. El aumento del auxilio de transporte o conexión si el mínimo sube en solo una cifra

Finalmente, los empresarios han dejado claro que su propuesta le apunta a un incremento del mínimo no superior al 7.2%. Con este eventual incremento, en caso de que así se acuerde o se fije por decreto, el auxilio de transporte o conexión aumentaría en 14.400 pesos, es decir, quedaría en 214.400 pesos.



¿Quiénes tienen derecho a recibir el auxilio de transporte o conexión en Colombia?

Las personas en Colombia que, por ley, tienen derecho a recibir el auxilio de transporte o conexión (en caso de que trabajen desde casa), son las que reciban mensualmente un pago inferior a los dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Este pago, obligatorio para empleadores, debe cancelarse como suma adicional al pago ordinario del salario.



