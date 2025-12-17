'Raspberry Killer': así describe la prensa inglesa a Zulma Guzmán Castro tras su rescate

En la tarde de este miércoles 17 de diciembre se conoció sobre la captura de Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de haber estado involucrada en el envenenamiento con talio contra 4 menores de edad que provocó la muerte de dos de ellas en Bogotá. La empresaria, acorde con medios locales, fue rescatada del río Támesis de Londres durante la noche del pasado martes 16 del mismo mes y posteriormente trasladada a un centro asistencial, en donde actualmente se recupera.

Según los informes locales, la mujer fue reportada por ciudadanos hacia las 7 horas, e inmediatamente fue rescatada por la Unidad de Policía Marina de la Policía Metropolitana de Londres. Tan pronto se conoció la identidad de la colombiana, se dio inicio a todo el procedimiento para agendar su respectiva audiencia de extradición y, de ser posible acorde con su evolución médica, trasladarla hacia Colombia para su respectivo proceso judicial. "La Unidad de Policía Marina de la Policía Metropolitana de Londres recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07.14 horas y la llevó al hospital, donde desde entonces se ha considerado que sus heridas no ponen en peligro su vida ni la cambian", explicaron las autoridades a medios locales.

Estos medios de comunicación describen a Guzmán como la "asesina de las frambuesas", o "Raspberry killer" del inglés, debido a su presunta vinculación con el crimen que recientemente conmocionó a Colombia. Es descrita como una empresaria que habría envenenado y provocado la muerte de dos menores de edad a través de unas frambuesas con chocolate envenenadas con talio que, tras haber cometido el crimen, huyó hacia diferentes países y finalmente, el pasado 11 de noviembre, se refugió en tierras británicas.



En concreto, el diario 'Daily Mail' señala que las autoridades colombianas han pedido asistencia a la Policía británica para detener a Guzmán y que un aviso de arresto contra la empresaria fue emitido a principios de esta semana por el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el centro de Londres. El medio británico también indica que la Agencia Nacional de Crimen británica (NCA, en inglés) la estaba "buscando activamente".



Fuentes de la NCA confirmaron a EFE que "estaban al tanto" de las acusaciones que versaban contra una mujer colombiana, si bien evitaron dar más detalles sobre el caso. Según el 'Daily Mail', una vez recupere su estado de salud, Castro será puesta bajo custodia policial y comparecerá ante la justicia británica para una audiencia de extradición.



¿Cómo se descubrió que Zulma Guzmán se refugiaba en Reino Unido?

Recientemente, Guzmán había concedido una entrevista al medio digital Focus Noticias, en la cual aseguraba que su intención era comparecer ante la justicia. Según sus declaraciones, buscaba defenderse con pruebas ante lo que consideraba una campaña de las autoridades colombianas para destruir su imagen pública y emitir juicios anticipados sin las garantías de un proceso legal justo.

A pesar de encontrarse en la clandestinidad, un detalle cotidiano durante su aparición virtual permitió a los investigadores confirmar su paradero: Guzmán fue vista bebiendo de una botella de agua de la marca Buxton. Debido a que este producto se comercializa exclusivamente en el Reino Unido, las autoridades pudieron ratificar que se encontraba en dicho país, procediendo con su captura en la madrugada del pasado martes 16 de diciembre.

