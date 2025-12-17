En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
VOLCÁN PURACÉ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / 'Raspberry Killer': así describe la prensa inglesa a Zulma Guzmán Castro tras su rescate

'Raspberry Killer': así describe la prensa inglesa a Zulma Guzmán Castro tras su rescate

Luego de que la señalada de, presuntamente, haber provocado la muerte de dos menores de edad en Colombia que fueron envenenadas con talio, fuera capturada por las autoridades de Londres, los medios de comunicación de este lugar hicieron una detallada descripción de la mujer. Esto han dicho.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Zulma Guzmán Castro
Zulma Guzmán Castro, presunta responsable en la muerte de dos menores de edad envenenadas por talio. -
Foto: redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad