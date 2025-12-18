En la noche de este jueves 18 de diciembre se registró un ataque a la base militar El Juncal del municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar. Varios videos grabados por testigos del hecho indicaron que, al parecer, criminales lanzaron seis cilindros bomba en el lugar, y a esta hora hay enfrentamientos, pues las Fuerzas Militares se encuentran repeliendo el ataque. Las Fuerzas Militares confirmaron que hay 4 muertos y siete heridos, además de múltiples daños en las instalaciones.

"En la noche de este jueves, 18 de diciembre de 2025, fue atacada la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, #Cesar, mediante una acción terrorista con artefactos explosivos. De manera preliminar se conoce que 4 de nuestros de soldados fueron asesinados y al parecer 7 más resultaron heridos, quienes están siendo evacuados hacia centros médicos hospitalarios de la región", indicó el Ejército Nacional en un comunicado.



Por otro lado, el Almirante Francisco Hernando Cubides, Comandante General de las Fuerzas Militares, indicó en su cuenta de X que "el Frente Camilo Torres Restrepo del Grupo Armado Organizado ELN es el responsable de la cobarde ataque terrorista efectuado hace pocos minutos al Batallón Ricaurte". Añadió que en estos momentos las unidades del Ejército en acciones conjuntas y coordinadas se encuentran asegurando el área y evacuando el personal que ha sido afectado en esta acción terrorista".



#LOÚLTIMO | Registran ataque a base militar de Aguachica, Cesar: reportan cuatro muertos y siete heridos.



