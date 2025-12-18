En vivo
COLOMBIA
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Registran ataque a base militar de Aguachica, Cesar: reportan cuatro muertos y siete heridos

Registran ataque a base militar de Aguachica, Cesar: reportan cuatro muertos y siete heridos

Varios videos grabados por testigos del hecho indicaron que, al parecer, criminales lanzaron cilindros bomba a la base militar de Aguachica. Las autoridades responsabilizan al ELN.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 18 de dic, 2025
Registran ataque a base militar de Aguachica, Cesar: reportan varios muertos y heridos
