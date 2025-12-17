En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
EE. UU. - VENEZUELA
VIOLENCIA EN CAUCA
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Petro pide renuncia de responsables de fiesta en Nicaragua a la que asistió Carlos Ramón González

Petro pide renuncia de responsables de fiesta en Nicaragua a la que asistió Carlos Ramón González

Nuevos videos revelados por la W Radio muestran al prófugo de la justicia en una celebración en Managua en compañía del encargado de negocios de Colombia en ese país, Óscar Muñoz, a pesar de que la Cancillería había asegurado que ningún diplomático asistió al evento.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Presidente Petro reacciona a decisión de EE. UU. de incluirlo a él y su familia en la lista Clinton
Presidencia de la República

Publicidad

Publicidad

Publicidad