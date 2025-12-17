Petro pide renuncia de responsables de fiesta en Nicaragua a la que asistió Carlos Ramón González

La fiesta del 11 de diciembre en el Teatro Nacional Rubén Darío en Managua, Nicaragua, sigue en el centro de la controversia. Un nuevo video revelado por W Radio muestra que Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia por el grave escándalo de la UNGRD, disfrutó del evento "Noche vallenata colombiana". En la grabación se le ve bailando durante la celebración. En un primer video también apareció participando de la fiesta. Lo curioso es quién lo acompaña. Se trata de un hombre con sombrero vueltiao y camisa color mostaza que aparece justo al frente de él. Es Óscar Muñoz Giraldo, el encargado de negocios internacionales de Colombia en Nicaragua, quien al parecer organizó el polémico evento.



¿Qué dijo el presidente Petro?

Ante estos hechos, el presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó en su cuenta de X: "Nosotros no tenemos embajador en Nicaragua. Nicaragua no dio beneplácito a la sanandresana Vilma Jay". Y sentenció: "Los responsables de la fiesta deben salir de inmediato de sus cargos", aunque no mencionó ningún nombre en específico.

Este martes la Cancillería de Colombia publicó un comunicado en el que aseguró que no patrocinó ni tuvo participación en la realización del evento. Pero la presencia del encargado de negocios en el video revelado por W Radio, incluso en las fotos públicadas por el Teatro Nacional Rubén Darío indican lo contrario. Óscar Muñoz estuvo presente y, de hecho, se dirigió en un momento al público en las llamada noche vallenata.

La Cancillería este miércoles publicó un nuevo comunicado en el que anunció una investigación disciplinaria en contra del encargado de negocios para establecer las responsabilidades en esta fiesta. Sin embargo, al parecer, la Cancillería sí sabía que el evento se iba a llevar a cabo. Noticias Caracol conoció otra carta, fechada el 15 de diciembre, en la que ese Ministerio le responde a Muñoz Giraldo negándole una solicitud previa de recursos para la realización del evento al que asistirían 120 participantes entre miembros del gobierno de nicaragua, personal diplomático acréditado en el país, empresarios y personalidades de ambos países.



La solicitud habla de invertir unos 697 dólares para la "Noche vallenata colombiana" y se realizaría de forma confinanciada entre el teatro y la Embajada de Colombia en Nicaragua. En la respuesta de la Cancillería, que fue posterior al evento, especificó que los recursos que se utilizaron no pertenecieron al plan de promoción de Colombia en el exterior.



Pero, ¿quién es Óscar Muñoz Giraldo? Él hizo parte del equipo en el Congreso de León Fredy Muñoz, después se convirtió en su mano derecha en la embajada en Nicaragua y hoy es encargado de negocios, que es la más alta representación del Estado colombiano en ese país. Fue él quien solicitó al Ministerio de Migración de Nicaragua renovar la residencia de Carlos Ramón González, buscado con circular roja de Interpol.



¿Quién es Carlos Ramón González?

Por estos hechos, la Procuraduría abrió una investigación. "Estando en territorio colombiano, porque las embajadas son prolongación del territorio nacional y hay soberanía colombiana, se podría haber cometido una conducta disciplinable por parte de servidores públicos en ejercicio, es decir Cancillería y Embajada", declaró a los medios el procurador general, Gregorio Eljach.

El jefe del ente de control dijo que la investigación busca establecer quiénes estuvieron a cargo de la logística del evento, promovido por la Cancillería y realizado en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua.

Sobre González pesa una orden de captura por corrupción y una circular roja de Interpol. El exfuncionario está acusado de ser uno de los cerebros del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), adscrita al Dapre, desde donde supuestamente se desviaron recursos para pagar millonarias sobornos a congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.

Por eso, la Fiscalía lo imputó por cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, al señalarlo de ordenar millonarias coimas a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, hoy detenidos por este caso.

González permanece en Nicaragua desde el año pasado. En agosto, el Gobierno de ese país le concedió asilo político y rechazó la solicitud de extradición presentada por Colombia.

Tras la difusión del video, el director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), el coronel Elver Alfonso, afirmó que las autoridades están realizando "todos los acercamientos necesarios" para que se haga efectiva la circular roja contra “esta persona que hoy se encuentra prófuga de la justicia". "Pero necesitamos de la voluntad de algunas autoridades, de algunos países, de esos ciento noventa y seis países que están vinculados a la OCN (Oficinas Centrales nacionales) Interpol", señaló el oficial.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL