Amigo revela últimos días de la madre de niña muerta por talio en caso que involucra a Zulma Guzmán

“Destrozada, cansada y decaída”, recordó en Los Informantes un amigo cercano sobre el estado de salud de la mujer años antes de que su hija muriera por talio. La señalada por el envenenamiento de las dos niñas fue capturada en Londres.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 18 de dic, 2025
