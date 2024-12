Buscan 971 mil hogares que no han cobrado Renta Ciudadana y Devolución del IVA: link para consultar

En Colombia, los programas de Renta Ciudadana y Devolución del IVA han sido implementados como medidas de apoyo económico para las familias más vulnerables. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, 971.000 hogares aún no han reclamado estos beneficios, según informó el Departamento de Prosperidad Social. El último ciclo de pagos inició el pasado 28 de noviembre y va hasta el próximo 26 de diciembre .

Los departamentos donde se concentra el mayor número de beneficiarios que aún no han realizado el retiro de sus subsidios son Bolívar, Cauca, Antioquia, Nariño, Córdoba, Valle del Cauca y Tolima. Estos departamentos presentan altos índices de pobreza y vulnerabilidad, lo que hace aún más urgente que los beneficiarios reclamen sus pagos.

Si usted reside en alguno de estos departamentos y aún no tiene claro si recibirá o no el incentivo de Renta Ciudadana o Devolución del IVA, haga clic aquí para consultar con su número de cédula.

Renta Ciudadana y Devolución del IVA continúan en temporada de pagos - Prosperidad Social

Otros canales para consultar si es beneficiario

Para facilitar la consulta y el acceso a estos beneficios, Prosperidad Social y las entidades aliadas han habilitado varios canales de atención. Los beneficiarios pueden verificar su estado a través de los siguientes medios:



WhatsApp: envíe un mensaje al número 318 806 7329.

envíe un mensaje al número 318 806 7329. Teléfono: líneas de atención disponibles: (601) 379 4840 (Bogotá) y 01 8000 95 11 00 (línea gratuita nacional).

líneas de atención disponibles: (601) 379 4840 (Bogotá) y 01 8000 95 11 00 (línea gratuita nacional). Mensaje de texto: envíe un SMS gratuito al número 85594.

envíe un SMS gratuito al número 85594. Plataforma web: utilice el chat, la opción de devolución de llamada o videollamada a través de la página oficial de Prosperidad Social.

"Los pagos se realizarán de forma presencial en las oficinas del Banco Agrario y a través de corresponsales bancarios como Supergiros, Efecty y Reval; también estarán disponibles mediante billeteras digitales como BICO y Movii, con la posibilidad de retirar los recursos en cajeros automáticos de la red Servibanca. El Banco Agrario cuenta con una extensa cobertura en el país, con 793 sucursales, 2.302 cajeros automáticos y un número importante de corresponsales bancarios. Los beneficiarios recibirán mensajes de texto con información detallada sobre los pagos", indicó en su momento Prosperidad Social.



¿Qué pasa si no reclamo los pagos?

El Departamento de Prosperidad Social ha sido enfático en recordar que en cada uno de los programas sociales se pueden acumular hasta dos pagos. No obstante, si no se reclaman estos, se suspende la participación en los incentivos.

¿Qué es Renta Ciudadana?

"Renta Ciudadana es un programa que busca contribuir a la superación de la pobreza, fomentar la movilidad social y fortalecer la economía local, mediante la entrega de ayudas económicas, conocidas como transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas. El programa comenzó en 2024 y se implementa de manera gradual y progresiva a través de diversas líneas de intervención. Actualmente, están en ejecución las líneas de intervención Valoración del Cuidado y Colombia sin Hambre", mencionó Prosperidad Social.

¿Qué es Devolución del IVA?

"Compensación del IVA, también conocido como Devolución del IVA, es un programa de Transferencias Monetarias No Condicionadas – TMNC, que busca reducir el impacto del cobro del impuesto sobre las ventas IVA en los hogares más pobres del país", agregó la entidad a cargo de estos subsidios.

Los hogares en pobreza extrema serán priorizados para el pago de la Devolución del IVA. - FOTO: tomada de Prosperidad Social

Objetivos del programa



Reducir el impacto que tiene el impuesto al valor agregado IVA en el consumo de bienes y servicios de la población pobre extrema y pobre beneficiaria.

Generar mayor equidad en el sistema del impuesto sobre las ventas (IVA)

Proveer recursos monetarios a los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema y reducir las brechas de pobreza y desigualdad.

Firma del acta de compromiso de Renta Ciudadana: paso a paso para firmarla

Prosperidad Social ha habilitado varias formas para que los beneficiarios puedan firmar el acta de compromiso, ya sea de manera electrónica o presencial. A continuación, se describen los pasos para cada método:



Ingrese a rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/

Haga clic en el botón 'Consulte aquí si está registrado'.

Diligencie la información con la información del titular del hogar.

Marque el ícono de 'No soy robot' y haga clic en 'Consultar'.

Si su hogar está registrado en estado 'Activo', aparecerá un texto confirmando su estado y le dará la opción de realizar la firma electrónica del acta. Haga clic en 'Aquí'.

Una vez ingrese al sistema de información, podrá ver un mensaje sobre el programa Renta Ciudadana y las directrices para cumplir los compromisos y responsabilidad del Programa. Después de leer, haga clic en 'Continuar'.

Para validar su información y por seguridad, deberá:

Completar la información de algunos de los miembros de su núcleo familiar; si está correcta, podrá continuar; si no, valide nuevamente la información suministrada. Responder unas preguntas de seguridad asociadas a información general sobre el hogar. Si no supera la validación de la información, tiene tres intentos para realizarla.

Una vez supere la validación, debe leer y dar clic en aceptar a los siguientes términos:

Autorización de tratamiento de datos personales del hogar. Autorización de registro en bases de datos. Autorización de envío de mensajes de texto y/o correos electrónicos. Autorización firma electrónica.