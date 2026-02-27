¿Buscando trabajo? Abrieron 500 vacantes para obras en la 1 Línea del Metro: cómo postularse

La Alcaldía de Bogotá, por medio de la estrategia Talento Capital, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), anunció una feria de empleo que se realizará el próximo jueves 5 de marzo y estará enfocada en cubrir más de 500 vacantes relacionadas con la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, en articulación con el concesionario encargado del proyecto.

La jornada se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Timiza, ubicado en la localidad de Kennedy. Las personas interesadas deberán presentarse con su hoja de vida actualizada y los documentos requeridos según el perfil al que aspiren. La iniciativa busca facilitar el contacto directo entre quienes buscan empleo y las empresas responsables del desarrollo del proyecto.

Vacantes de empleo en la 1 Línea del Metro de Bogotá

De acuerdo con la información oficial, los puestos disponibles corresponden a cargos relacionados con actividades constructivas. Las oportunidades laborales están vinculadas directamente con los frentes de trabajo de la Línea 1 del Metro, que actualmente avanzan en distintos puntos de la ciudad. Estas son las vacantes disponibles:



Auxiliar de obra.

Ayudante de obra.

Vacantes operativas.

Vacantes técnicas.

Vacantes profesionales.

y otros cargos en áreas de construcción.

En este caso, la convocatoria se enfoca en apoyar la ejecución de las obras de la Empresa Metro de Bogotá, que lidera uno de los proyectos de infraestructura más relevantes en la capital. Las labores de construcción se concentran en corredores como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle Primera y la avenida Caracas, donde se adelantan intervenciones para la futura operación del sistema.



Requisitos para participar en feria de empleo

El proceso de selección durante la feria permitirá que los aspirantes entreguen sus documentos y, según el perfil, inicien las etapas correspondientes de evaluación. Las personas interesadas deben tener en cuenta que los requisitos varían dependiendo del cargo. Para algunas vacantes operativas puede requerirse experiencia básica en obra, mientras que en los perfiles técnicos y profesionales se solicitará formación certificada y experiencia relacionada. Entre los documentos solicitados se encuentran:



Hoja de vida actualizada.

Copia de la cédula de ciudadanía.

Certificados laborales relacionados con el cargo al que se postula.

Soportes académicos, si el perfil lo exige.

En el caso de personas extranjeras, será necesario presentar copia del Permiso de Protección Temporal (PPT). Asimismo, quienes estén reconocidos como víctimas del conflicto armado deberán adjuntar el certificado expedido por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Desde la entidad organizadora se reiteró que el proceso no tiene ningún costo y que no se requiere intermediación. La inscripción y postulación se realizan directamente en la feria, por lo que se recomienda evitar terceros que ofrezcan gestionar el acceso a las vacantes a cambio de dinero.



El evento contará con el acompañamiento de la Agencia Distrital de Empleo y de representantes del concesionario encargado de la obra, quienes recibirán las hojas de vida y orientarán a los asistentes sobre los perfiles requeridos. La recomendación es llevar varias copias impresas del currículo y asistir con disponibilidad de tiempo para completar posibles registros o entrevistas preliminares.



Quienes estén interesados en participar deben acercarse el jueves 5 de marzo al CDC Timiza, en Kennedy, dentro del horario establecido. La recomendación principal es revisar previamente que la documentación esté completa y ajustada al perfil que desean postular.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co