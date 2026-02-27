En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 27 de febrero de 2026: números ganadores

Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 27 de febrero de 2026: números ganadores

A las 2:30 p.m. se realiza un nuevo sorteo de El Sinuano Día. Prepárese para conocer los resultados EN VIVO de este viernes.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 27 de feb, 2026
Sinuano Día 27 de febrero de 2026: resultados, números ganadores
Sinuano Día 27 de febrero de 2026: resultados, números ganadores -
ArchivoGetty Images

El sorteo El Sinuano Día está previsto para este viernes, 27 de febrero de 2026, dentro de su programación habitual. Esta modalidad opera todos los días del año, incluidos los festivos, con un horario fijo de realización a las 2:30 de la tarde. La emisión oficial se presenta en los canales autorizados de YouTube, donde puede seguirse el desarrollo del sorteo. Una vez concluida la transmisión, se publica el resultado asignado a la jornada.

Para registrar el número ganador, es necesario transcribir la combinación exactamente como aparece en pantalla. Cada dígito corresponde al resultado oficial y debe anotarse sin modificaciones. Cuando el sorteo incluya una quinta cifra, esta debe incorporarse de la misma manera. Conservar la secuencia completa y exacta garantiza la verificación correcta del resultado en caso de acierto.

Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 27 de febrero de 2026

  • Número ganador de cuatro cifras:
  • Quinta cifra:

El sorteo El Sinuano Día se desarrolla mediante baloteras y sigue un procedimiento establecido para cada jornada. En el lugar están presentes un notario y los delegados autorizados, encargados de supervisar y certificar cada paso del proceso. La transmisión se realiza en vivo a través de los canales oficiales, lo que permite observar el desarrollo completo: inicio del acto, manipulación de las baloteras, extracción del número y verificación final. Este esquema garantiza que el sorteo pueda seguirse de principio a fin y que cada etapa cuente con trazabilidad.

¿Cómo jugar El Sinuano Día?

El Sinuano Día se juega bajo un esquema definido y sus resultados se publican por los canales oficiales. El sorteo se rige por las normas del ente que regula el juego en el país y consiste en acertar cuatro cifras en el mismo orden en el que son extraídas. Existen modalidades que permiten apostar por combinaciones de tres o dos cifras, con premios asociados a cada opción. El juego incluye también la cifra conocida como la quinta, una balota adicional que se incorpora al resultado según la modalidad de apuesta seleccionada.

Últimos resultados de El Sinuano

SorteoFechaResultado
Sinuano Día26 febrero 20269667
Sinuano Noche26 febrero 20264396
Sinuano Día25 febrero 20264964
Sinuano Noche25 febrero 20268640
Sinuano Día24 febrero 20261591
Sinuano Noche24 febrero 20266328
Sinuano Día23 febrero 20261424
Sinuano Noche23 febrero 20265057
Sinuano Día22 febrero 20262575
Sinuano Noche22 febrero 20268463
Sinuano Día21 febrero 20261742
Sinuano Noche21 febrero 20261829
Sinuano Día20 febrero 20264309
Sinuano Noche20 febrero 20265778
Sinuano Día19 febrero 20263680
Sinuano Noche19 febrero 20262190
Sinuano Día18 febrero 20267265
Sinuano Noche18 febrero 20268751
Sinuano Día17 febrero 20268269
Sinuano Noche17 febrero 20262654
Sinuano Día16 febrero 20267897
Sinuano Noche16 febrero 20267340
Sinuano Día15 febrero 20264162
Sinuano Noche15 febrero 20262111
Sinuano Día14 febrero 20266608
Sinuano Noche14 febrero 20267743
Sinuano Día13 febrero 20262611
Sinuano Noche13 febrero 20264695
Sinuano Día12 febrero 20264684
Sinuano Noche12 febrero 20268971
Sinuano Día11 febrero 20263423
Sinuano Noche11 febrero 20267643
Sinuano Día10 febrero 20267330
Sinuano Noche10 febrero 20263792
Sinuano Día09 febrero 20266800
Sinuano Noche09 febrero 20264272
Sinuano Día08 febrero 20267642
Sinuano Noche08 febrero 20264137
Sinuano Día07 febrero 20265852
Sinuano Noche07 febrero 20262588
Sinuano Día06 febrero 20268866
Sinuano Noche06 febrero 20264912
Sinuano Día05 febrero 20262996
Sinuano Noche05 febrero 20263507
Sinuano Día04 febrero 20264195
Sinuano Noche04 febrero 20265021

Modalidades del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:

  • 4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.
  • 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
  • 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
  • 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
  • Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

