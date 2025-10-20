Alternativas de Bancolombia, Nequi, Davivienda y Daviplata por caída de AWS (Amazon Web Services)

Durante la mañana de este lunes 20 de octubre, una falla mundial en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS) afectó el funcionamiento de plataformas bancarias, redes sociales, servicios de streaming y herramientas de productividad. En Colombia, entidades como Bancolombia, Nequi, Davivienda y Daviplata informaron interrupciones en sus aplicaciones, pero habilitaron canales alternos para que los usuarios pudieran realizar sus operaciones.

La interrupción comenzó alrededor de las 9:00 a. m. y se extendió durante varias horas, según reportes de usuarios y el monitoreo de plataformas como Downdetector. Miles de personas en distintos países experimentaron errores de conexión, imposibilidad para acceder a sus cuentas o realizar transacciones, así como caídas intermitentes en servicios de uso masivo. La causa se ubicó en la región US-EAST-1, de Virginia del Norte (EE. UU.), uno de los centros de datos más antiguos y utilizados de AWS. Allí se alojan servicios esenciales de autenticación y bases de datos que soportan la operación de miles de aplicaciones a nivel global.



Entidades financieras colombianas afectadas por caída de AWS

En el país, la afectación fue notoria en las principales plataformas financieras digitales. Usuarios de Bancolombia, Nequi, Davivienda y Daviplata reportaron errores al intentar ingresar a las aplicaciones, hacer transferencias o consultar sus saldos. Las entidades confirmaron que el problema no se debía a sus sistemas internos, sino a la interrupción en los servicios de Amazon Web Services.

Durante las primeras horas del incidente, múltiples usuarios reportaron que no podían pagar transporte, hacer compras o recibir transferencias laborales. En algunos casos, personas que dependen exclusivamente de billeteras como Nequi o Daviplata para manejar su dinero quedaron temporalmente sin acceso a sus fondos. AWS, Microsoft Azure y Google Cloud concentran gran parte del tráfico mundial de datos, por lo que una falla en alguno de sus centros de datos puede tener repercusiones globales.

Horas después del inicio de la caída, AWS confirmó que el incidente se originó en un problema con su sistema de resolución DNS dentro del servicio Amazon DynamoDB, una base de datos utilizada por miles de compañías. El error provocó altas tasas de latencia y fallos en la autenticación de aplicaciones, lo que impidió que los sistemas pudieran comunicarse correctamente con sus servidores. El equipo de ingeniería de AWS fue activado para ejecutar medidas de mitigación y comenzar el proceso de recuperación, que se implementó de manera gradual durante el día.



¿Qué canales siguen funcionando en Bancolombia, Nequi, Davivienda y Daviplata?

Bancolombia

Bancolombia, por ejemplo, informó a sus clientes que presentaba fallas en canales digitales, pero recordó que sus cajeros automáticos, corresponsales bancarios y pagos con tarjetas en puntos de venta continuaban operando con normalidad. El banco señaló que su equipo técnico estaba monitoreando la situación y pidió a los usuarios emplear estos canales presenciales mientras se restablecía la estabilidad de la app y la página web.



"Puedes sacar plata en nuestros cajeros y corresponsales y pagar con tarjetas en puntos de venta", fue el mensaje compartido por la entidad a través de sus redes sociales. "Es posible que no puedas usar la app Mi Bancolombia, ni otros servicios en línea para personas y negocios en este momento. Algunas de nuestras sucursales también están sin servicio", agregó la entidad financiera.



Nequi

Por su parte, Nequi, la billetera digital asociada a Bancolombia, mostró en su página de estado que algunos de sus servicios estaban activos, mientras que otros permanecían suspendidos.

Las recargas por PSE, los pagos digitales y el uso de la tarjeta Nequi se mantenían operacionales, pero las transacciones por corresponsales bancarios y el uso del QR entre cuentas aparecían con la notificación "sin servicio en el momento". En redes sociales, la empresa explicó que su equipo estaba trabajando para estabilizar el servicio y pidió a los usuarios evitar realizar operaciones múltiples o insistir en los intentos de transferencia para prevenir errores duplicados.



Davivienda y Daviplata

El Banco Davivienda fue una de las primeras entidades en emitir un comunicado oficial, confirmando que la falla global en AWS había afectado el funcionamiento de su App Davivienda. "Debido a una interrupción global en los servicios de Amazon Web Services (AWS), nuestros servicios se han visto afectados. Estamos experimentando inconvenientes en la App Davivienda", señaló la entidad en un aviso difundido en redes y medios digitales.

El banco recomendó a sus usuarios utilizar los canales físicos y web mientras se normalizaba la situación: "Mientras se soluciona la situación, puede seguir utilizando nuestras oficinas, cajeros automáticos y la página web www.davivienda.com para hacer sus transacciones", se lee en el comunicado de la entidad. Davivienda aseguró que el equipo técnico de AWS estaba trabajando con prioridad para restablecer los servicios, e insistió en que la afectación era externa a su infraestructura bancaria.

De forma paralela, Daviplata, el producto digital de la misma entidad, publicó un mensaje similar e informó que los inconvenientes estaban afectando tanto el acceso a la aplicación como el funcionamiento del botón “¿Necesita ayuda?”. El comunicado reiteró que el equipo de AWS estaba implementando acciones de recuperación progresiva y que los usuarios serían notificados una vez el servicio se restableciera completamente.

Las entidades recomendaron evitar realizar transacciones repetidas mientras persistieran los errores y verificar siempre los comprobantes una vez el sistema se normalizara.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co