Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Qué tiene que ver caída de AWS (Amazon Web Service) con fallas en Nequi, Bancolombia o Daviplata?

¿Qué tiene que ver caída de AWS (Amazon Web Service) con fallas en Nequi, Bancolombia o Daviplata?

Usuarios de todo el mundo han reportado fallas en aplicaciones tras la caída de la plataforma de Amazon. En Colombia, servicios como billeteras digitales están en pausa.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 20 de oct, 2025
Falla en Amazon Web Services afecta plataformas bancarias y servicios digitales en Colombia

