ECONOMÍA
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / No solo Bancolombia: Nequi y Daviplata también presentan fallas en sus aplicaciones

No solo Bancolombia: Nequi y Daviplata también presentan fallas en sus aplicaciones

Todo apunta a que la caída a nivel global de Amazon Web Services, reportada este 20 de octubre de 2025, afectó varias aplicaciones de bancos en Colombia.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 20 de oct, 2025
Nequi - Daviplata - Getty Images

