Calendario de lluvia de estrellas para 2026: cuándo y cómo observar los eventos del año

Las lluvias de estrellas, también conocidas como lluvias de meteoros, se encuentran entre los fenómenos astronómicos más esperados por aficionados y observadores del cielo alrededor del mundo. Junto con eclipses, superlunas, cometas y alineaciones planetarias, estos eventos ofrecen espectáculos naturales que combinan ciencia y belleza visual, y que han sido objeto de estudio durante décadas.



Con el objetivo de facilitar su observación, la Sociedad Americana de Meteoros (AMS, por sus siglas en inglés) ha publicado su calendario oficial de lluvias de meteoros para 2026, en el que se detallan las fechas de actividad, los picos máximos y las condiciones de observación de los principales eventos del año.



¿Qué es una lluvia de estrellas?

Según explican los expertos, una lluvia de meteoros ocurre cuando la Tierra atraviesa corrientes de fragmentos de polvo y roca, conocidos como meteoroides, que han sido liberados por cometas o asteroides a lo largo de sus órbitas. Al ingresar a gran velocidad en la atmósfera terrestre, estos fragmentos se calientan y se desintegran, produciendo los destellos luminosos que popularmente se conocen como “estrellas fugaces”.

Aunque los meteoros pueden aparecer en distintas partes del cielo, todos parecen originarse desde una zona específica llamada radiante, que corresponde al punto desde el cual parecen salir debido a un efecto de perspectiva. Este radiante suele ubicarse dentro de una constelación, razón por la cual las lluvias reciben su nombre.

La Unión Astronómica Internacional registra más de 900 lluvias de meteoros, aunque solo unas 100 están bien establecidas y unas pocas presentan una actividad lo suficientemente intensa como para ser observadas con facilidad.



¿Qué se debe tener en cuenta para observar las lluvias de meteoros?

La AMS señala que las lluvias se observan mejor después de la medianoche, cuando el radiante se eleva en el cielo. Sin embargo, la visibilidad depende en gran medida de la fase de la Luna, ya que una luna brillante puede ocultar los meteoros más débiles. Por eso, cada año las condiciones cambian, incluso si las fechas de los picos se mantienen similares.



Principales lluvias de estrellas en 2026

Cuadrántidas (enero)

Activas del 28 de diciembre al 12 de enero, alcanzan su máximo entre el 2 y el 3 de enero de 2026. Aunque pueden ser muy intensas, su pico dura pocas horas y en 2026 se verá afectado por la luna llena, lo que limitará la observación a los meteoros más brillantes.



Líridas (abril)

Estarán activas entre el 14 y el 30 de abril, con pico la noche del 21 al 22. Son meteoros de intensidad media y en 2026 ofrecerán buenas condiciones de observación, ya que la interferencia lunar será mínima al estar al 27% y aunque se observan mejor desde el hemisferio norte, desde el sur estarán visibles aunque en menor intensidad.



Eta Acuáridas (mayo)

Relacionadas con el cometa 1P/Halley, se extienden del 19 de abril al 28 de mayo, con su máximo el 5 y 6 de mayo. Son más visibles desde el hemisferio sur cercano a los tropicos australes por lo que podría ser visible en Colombia, sin embargo, en 2026 su observación se verá afectada por una luna llena al 84% muy iluminada.

Delta Acuáridas del Sur y Alfa Capricornidas (julio)

Ambas lluvias coinciden en el mes de julio. Las Alfa Capricornidas estarán disponibles desde el 3 hasta el 15 de agosto, mientras que las Delta Acuáridas estarán activas desde el 12 hasta el 23 de agosto. Aunque no son especialmente intensas, destacan por la aparición ocasional de brillantes bolas de fuego. En 2026, la luna llena reducirá notablemente la visibilidad.

Perseidas (agosto)

Consideradas la lluvia de estrellas más popular, estarán activas del 17 de julio al 24 de agosto, con pico entre el 12 y 13 de agosto. En 2026, las condiciones serán ideales, ya que coinciden con luna nueva, lo que permitirá observar entre 30 y 50 meteoros por hora en cielos oscuros.

Oriónidas (octubre)

Activas del 2 de octubre al 7 de noviembre, con pico el 21 y 22 de octubre. Aunque su actividad suele ser moderada, en algunos años presenta incrementos notables. En 2026, la luna interferirá parcialmente.

Táuridas del Sur y del Norte (noviembre)

Estas lluvias son conocidas por su producción de bolas de fuego. Las del Sur alcanzan su máximo el 4 y 5 de noviembre, mientras que las del Norte lo hacen el 11 y 12. Ambas ofrecerán buenas oportunidades gracias a una baja iluminación lunar.

Leónidas (noviembre)

Famosas por sus tormentas históricas, tendrán su pico entre el 16 y 17 de noviembre. Aunque no se esperan tormentas en 2026, sí se prevé una actividad moderada con condiciones aceptables.

Gemínidas (diciembre)

Cerrando el año, las Gemínidas estarán activas del 4 al 17 de diciembre, con máximo entre el 13 y 14. Suelen ser la lluvia más intensa del calendario anual y en 2026 contarán con condiciones favorables, con poca interferencia lunar durante buena parte de la noche.

Para disfrutar de estos eventos no se requieren telescopios ni equipos especiales. Basta con buscar un lugar oscuro, alejado de la contaminación lumínica, llevar ropa abrigada y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos.

El calendario de lluvias de estrellas de 2026 ofrece múltiples oportunidades para mirar al cielo y reconectar con uno de los espectáculos naturales más antiguos y fascinantes observados por la humanidad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

