Fondo Nacional del Ahorro ofrece alivio a afiliados ubicados en zonas afectadas por las lluvias

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), junto con su Junta Directiva presidida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, anunció la implementación de un conjunto de alivios financieros destinados a respaldar a los afiliados cuyas viviendas o ingresos se han visto afectados por las intensas lluvias registradas recientemente en varias regiones del país. Las medidas están dirigidas especialmente a los ocho departamentos incluidos en la declaratoria de emergencia emitida por el Gobierno nacional mediante el Decreto 0150 de 2026.

Con esta decisión, el FNA señala que reafirma su compromiso con el bienestar de las familias colombianas y su misión social: garantizar que los hogares tengan herramientas adecuadas para conservar su vivienda y estabilidad financiera, incluso en medio de situaciones climáticas adversas. La entidad destacó que estos alivios buscan evitar que las dificultades ocasionadas por las lluvias se conviertan en un obstáculo para cumplir con las obligaciones crediticias.



¿Qué alivios ofrece el FNA?

Entre las alternativas que los afiliados podrán solicitar se encuentran la modificación de las condiciones de sus créditos de vivienda o sus contratos de Leasing habitacional, la reestructuración de obligaciones y la posibilidad de acceder a períodos de gracia. Estas medidas temporales están diseñadas para aliviar la carga financiera de quienes enfrentan daños materiales o disminución de ingresos por afectaciones derivadas de las precipitaciones.



De acuerdo con la entidad, la flexibilidad ofrecida permitirá que los beneficiarios ajusten los pagos de su crédito de acuerdo con su nueva realidad económica, mientras recuperan estabilidad y pueden retomar con normalidad sus responsabilidades financieras. En este sentido, el Fondo Nacional del Ahorro subrayó que las herramientas habilitadas no solo representan un apoyo inmediato, sino que promueven la continuidad de los proyectos de vivienda y ahorro de miles de familias.



La Junta Directiva resaltó que actuar con oportunidad es fundamental cuando se trata de emergencias. Por eso, la adopción de estas medidas se dio de manera prioritaria, atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Vivienda y teniendo en cuenta la necesidad de brindar respuestas concretas a los ciudadanos afectados. El FNA explicó que su carácter de entidad pública, enfocada en la protección de los hogares colombianos, los obliga a generar soluciones solidarias, rápidas y efectivas en momentos en los que la población requiere respaldo institucional.

El Fondo recordó que los mecanismos de alivio estarán disponibles únicamente para los afiliados ubicados en zonas incluidas en la declaratoria de emergencia, por lo que invitó a los interesados a comunicarse para recibir orientación personalizada. Cada caso será evaluado individualmente para garantizar que las soluciones financieras sean pertinentes, efectivas y acordes con la situación específica del solicitante.



¿Cómo acogerse a los alivios del Fondo Nacional del Ahorro?

Los afiliados que cumplan con las condiciones establecidas y deseen acceder a estos beneficios pueden solicitar más información escribiendo al correo oficial contactenos@fna.gov.co, donde recibirán guía sobre los requisitos y pasos a seguir para postularse a los alivios. Cabe destacar que, según el Decreto 0150 de 2026, los departamentos declarados en emergencia son Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena. Si usted se presenta afectaciones debido a las lluvias y se encuentra en alguno de estos departamentos, la recomendación es que se comunique al correo anterior.

