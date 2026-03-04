Precio del dólar hoy 4 de marzo de 2026: Tasa Representativa del Mercado sigue subiendo

El precio del dólar en Colombia para hoy, 4 de marzo de 2026, quedó establecido en $3.797,64, según el dato oficial de la Tasa Representativa del Mercado. Esta cifra corresponde al registro consolidado por la Superintendencia Financiera con base en las operaciones del mercado del día anterior.

La variación diaria frente al martes 3 de marzo fue de $28,91, equivalente a un aumento de 0,77 %, de acuerdo con la información publicada por los registros oficiales de la TRM. El ajuste confirma una tendencia de incremento que ya venía observándose desde el inicio de la semana. El valor oficial del martes 3 de marzo fue de $3.768,73, cifra que representó entonces un ajuste de apenas $2,43 respecto al lunes 2 de marzo, con una variación mínima de 0,06 %, derivada también del movimiento diario del mercado cambiario.



Al comparar ambos días, la diferencia entre los $3.768,73 del martes y los $3.797,64 vigentes para hoy confirma un repunte acumulado de $28,91 en 24 horas, lo cual se alinea con los registros históricos de incremento durante esta primera semana de marzo.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.630 $ 3.710 Medellín $ 3.650 $ 3.800 Cali $ 3.580 $ 3.700 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.690 $ 3.730 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del comportamiento del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, le explicó a Noticias Caracol que, "en un escenario alcista para el dólar, donde se mantenga un entorno geopolítico tensionado y los datos macroeconómicos en Estados Unidos, particularmente los relacionados con empleo y actividad, sorprendan positivamente, podríamos observar una profundización en la apreciación global del billete verde. Este escenario reforzaría la narrativa de tasas altas por más tiempo y consolidaría flujos hacia activos refugio. Bajo este contexto, el USD/COP podría aproximarse a la zona de $3.900, en un entorno de fortalecimiento global del dólar y mayor presión sobre monedas emergentes, incluso con commodities actuando parcialmente como soporte defensivo".



"Por el contrario, en un escenario bajista para el dólar, donde la tensión geopolítica comience a moderarse y los datos macroeconómicos estadounidenses muestren señales de desaceleración, podríamos ver una reversión parcial del movimiento inicial, con retrocesos en el dólar a nivel global y recomposición del apetito por riesgo. En este caso, las monedas emergentes podrían recuperar terreno, con el peso colombiano apreciándose nuevamente a niveles de $3.700, apoyados además por un contexto favorable en commodities y una menor presión desde el frente externo", agregó.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL