Le llegó competencia a Bancolombia y Davivienda: fintech ofrece CDT con ganancias de hasta el 12%

Los Certificados de Depósito a Término, más conocidos como CDT, siguen siendo una de las opciones preferidas por muchos colombianos que buscan ahorrar en pleno inicio de 2026. Una de las entidades que ha llamado la atención para abrir este producto es Bold, una fintech colombiana que cuenta con varios beneficios en su CDT.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Bold es una empresa colombiana del sector de servicios financieros digitales que inicialmente se dio a conocer por ofrecer datáfonos, soluciones de cobro y herramientas para la gestión de pagos dirigidas a comercios y pequeños negocios. Con el tiempo, amplió su portafolio hacia productos financieros para personas naturales y empresas, integrando funciones de ahorro, organización del dinero y opciones de inversión dentro de una sola plataforma digital. Esto se observa en su oferta de cuentas digitales, bolsillos de ahorro y productos a plazo fijo como los CDT.



¿Qué ofrece el CDT de Bold?

El Certificado de Depósito a Término de Bold es una inversión a plazo fijo con tasa hasta 12% E.A., con elección de plazos entre 30 y 365 días. La apertura y administración se hacen en la app, en un proceso digital. El depósito cuenta con cobertura de Fogafín, de acuerdo con la información oficial publicada por Bold. La entidad explica que el simulador permite proyectar el valor a recibir según monto, plazo y tasa vigente al momento de la consulta, con advertencia de que la tasa puede variar y que la oferta definitiva se confirma en la constitución del CDT.



Tasas, plazos y condiciones del CDT de Bold

Tasa: hasta 12% efectivo anual, sujeta a variaciones de mercado y a las condiciones que se muestren al momento de la apertura.

Plazo: elección de fecha exacta para el vencimiento entre 30 y 365 días.

Apertura mínima: desde $50.000.

Operación: 100% digital desde la aplicación de Bold.

Disponibilidad: no se puede retirar antes del vencimiento; inmovilización característica de los CDT.

Cobertura: seguro de depósitos Fogafín, según la información de producto de Bold.

Relación con la cuenta: es necesario contar con una Cuenta Bold activa para constituir el CDT, ya que los fondos provienen de allí.

Simulador CDT de Bold: ¿cuánto gano si invierto $1 millón?

Noticias Caracol utilizó el simulador de Bold para conocer las ganancias que usted obtendría si decide invertir su dinero en este tipo de CDT. En esta ocasión, se simuló invirtiendo $500.000 y $1.000.000. Este fue el resultado:



$1 millón de pesos

Un mes: tasa del 10% efectivo anual (E.A), ganancias de $7.864.

Seis meses: tasa del 11.2% E.A, ganancias de $53.748.

Un año: tasa del 12% E.A, ganancias de $120.000

$500 mil pesos

Un mes: tasa del 10% efectivo anual (E.A), ganancias de $3.932.

Seis meses: tasa del 11.2% E.A, ganancias de $26.874.

Un año: tasa del 12% E.A, ganancias de $60.000

Bold CDT: cómo funciona y cuánto gano si invierto 1 millón, tasas de hasta el 12% - Bold

Publicidad

Bold también ofrece la alternativa de “bolsillos” dentro de su cuenta, con una rentabilidad informada de 8,5% E.A. La principal diferencia de esta opción frente al CDT es la liquidez: el saldo en bolsillos puede regresarse a la cuenta principal cuando se requiera, mientras que el CDT exige mantener el dinero hasta el vencimiento para recibir el rendimiento pactado. Bold explicó que los bolsillos sirven para metas que demandan disponibilidad, como gastos imprevistos o ahorro de corto plazo; el CDT se propone para metas que permiten inmovilizar el capital por un período definido, a cambio de una tasa mayor.



¿Cómo abrir un CDT en Bold?

Según Bold, es necesario definir el monto, escoger el plazo exacto dentro del rango permitido y aceptar las condiciones. Al cierre del plazo, la app informa el valor a recibir. Para iniciar, Bold señala que es indispensable tener la Cuenta Bold activa, porque el CDT se fondea desde allí y se gestiona en el mismo entorno. La recomendación es descargar la app de Bold, que podrá encontrar en App Store o en Google Play y seguir los pasos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL