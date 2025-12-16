Lluvia de Úrsidas 2025: cómo y cuándo observar uno de los últimos espectáculos astronómicos del año

Diciembre no solo trae celebraciones y encuentros familiares. También ofrece un regalo especial para quienes disfrutan mirar el cielo nocturno, la lluvia de meteoros Úrsidas, un fenómeno astronómico que cerrará el año con destellos fugaces visibles desde varias regiones del hemisferio norte,y de acuerdo con portales especializados, incluida Bogotá y gran parte de Colombia.



Las Úrsidas suelen pasar desapercibidas frente a lluvias más famosas como las Gemínidas, quién también esta actualmente activo desde el 4 al 17 de diciembre. Sin embargo, en 2025 este evento las Úrsidas tendrá condiciones favorables que lo convierten en una excelente oportunidad para observar estrellas fugaces en plena temporada decembrina.



¿Qué es una lluvia de meteoros?

De acuerdo con la Sociedad Americana de Meteoros, una lluvia de meteoros ocurre cuando la Tierra atraviesa corrientes de pequeños fragmentos de polvo y roca, conocidos como meteoroides, que viajan por el espacio. Al entrar a gran velocidad en la atmósfera terrestre, estos fragmentos se calientan y se desintegran, produciendo los destellos luminosos que comúnmente llamamos “estrellas fugaces”.

Aunque los meteoros pueden aparecer en cualquier punto del cielo, todos parecen originarse desde una región específica conocida como radiante. En el caso de las Úrsidas, este punto se ubica en la constelación de la Osa Menor, de donde toma su nombre esta lluvia.



¿En qué fecha se pueden ver las Úrsidas?

Según datos de organismos astronómicos oficiales, la lluvia de meteoros Úrsidas estará activa entre el 17 y el 26 de diciembre de 2025, pero su máximo esplendor se producirá durante la noche del 21 al 22 de diciembre.

Uno de los aspectos más positivos de este año es la fase lunar. Durante el pico, la Luna estará iluminada apenas en un 3 %, lo que significa cielos más oscuros y mejores condiciones para la observación, sin la interferencia del brillo lunar.



En su punto máximo, se espera observar entre 5 y 10 meteoros por hora, aunque en ocasiones especiales se han registrado picos mayores. No es una lluvia intensa, pero sí constante y elegante, ideal para quienes disfrutan de una observación tranquila.



¿Dónde se podrá ver este fenómeno?

Las Úrsidas son principalmente visibles desde países del hemisferio norte. Pero en ciudades como Bogotá, el fenómeno podrá apreciarse durante la madrugada, cuando el radiante comienza a elevarse sobre el horizonte norte.



De acuerdo con las proyecciones astronómicas, el mejor momento para observarlas será entre la 1:00 a.m. y las 6:00 a.m., cuando la constelación de la Osa Menor gane mayor altura en el cielo. Aunque los meteoros pueden surgir en cualquier dirección, se recomienda mirar hacia el norte y noreste para aumentar las probabilidades de avistamiento.



El origen de las Úrsidas

Esta lluvia de meteoros está asociada con el cometa 8P/Tuttle, el cuál fue descubierto en 1858, este cuerpo celeste deja tras de sí una estela de partículas. Cada año, al cruzar esa región del espacio, nuestro planeta interactúa con esos restos, generando el espectáculo luminoso.

A diferencia de otras lluvias, las Úrsidas tienen una velocidad moderada, lo que permite apreciar trazos más definidos y, en algunos casos, meteoros brillantes que cruzan el cielo en silencio.



Consejos prácticos para disfrutar la lluvia de estrellas

De acuerdo con el portal especializado Time and Date, no se necesita telescopio ni equipos especializados para observar las Úrsidas. A simple vista es suficiente, siempre que se sigan pacientemente algunas recomendaciones básicas:



Busque un lugar oscuro, alejado de luces artificiales y edificios altos.

Permita que sus ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 15 a 20 minutos.

Use ropa abrigada y cómoda; diciembre suele traer noches frías.

Lleve una silla reclinable o una manta para observar el cielo con mayor comodidad.

Evite mirar pantallas de celular constantemente, ya que afectan la adaptación visual.

Es importante recordar que la paciencia es clave, pues las lluvias de meteoros no ofrecen destellos continuos, pero cada aparición suele ser sorprendente.

La lluvia de meteoros Úrsidas coincide con los días previos a la Navidad, lo que la convierte en una experiencia ideal para compartir en familia o disfrutar en silencio, reflexionando bajo el cielo estrellado. Más allá del espectáculo visual, observar este fenómeno conecta a las personas con los ritmos naturales del universo y recuerda que, incluso en medio de la rutina diaria, el cielo siempre tiene algo que ofrecer.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL