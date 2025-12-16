En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP
ELN
SALARIO MÍNIMO
TOLIMA VS JUNIOR

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Lluvia de Úrsidas 2025: cómo y cuándo observar uno de los últimos espectáculos astronómicos del año

Lluvia de Úrsidas 2025: cómo y cuándo observar uno de los últimos espectáculos astronómicos del año

Los días previos a la Navidad traerán un atractivo adicional para los amantes de la astronomía, la lluvia de meteoros Úrsidas. Esto es todo lo que debe saber.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Lluvia de Úrsidas 2025: cómo y cuándo observar uno de los últimos espectáculos astronómicos del año
Imagen de referencia -
Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad