Cambios en condiciones del subsidio Mi Casa Ya estarían afectando a varios ciudadanos Una mujer relató que intentó adquirir una vivienda con un crédito hipotecario, pero no le desembolsaron el subsidio de Mi Casa Ya, una situación que la hizo perder casi $30 millones de pesos: “El banco no me va a prestar más”.