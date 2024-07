Campesinos productores de leche están al borde de la quiebra: "Para uno sobrevivir, no da"

Los productores de leche en Colombia viven una profunda crisis. En Boyacá, por ejemplo, los campesinos han tenido que regalar el producto y, en algunos casos, hasta botarlo. Lo que les pagan está muy por debajo de lo que invierten.

>>> Vea más: Dura realidad: campesinos botan la leche, se quejan porque les pagan el litro a $1.500

El sentimiento de centenares de hogares campesinos es de preocupación y zozobra. Dicen estar al borde de la quiebra por cuenta de los bajos precios de la leche.

“Hace dos o tres meses alcanzó a estar en 2.000 pesos (el litro). Ahorita lo están pagando a 1.500 y, para uno sobrevivir, no da porque apenas llega para el concentrado de las vacas y, pagando arriendo, no queda nada”, manifestó Luz Mila Parra, campesina.

Publicidad

Lo que les pagan a estos pequeños productores por su leche depende, en algunos casos, de los sitios donde están ubicados.

Hasta 500 pesos pagan a campesinos por el litro de leche

“En municipios alejados de la periferia de nuestro departamento (Cundinamarca) y departamentos como Boyacá y Nariño, se registran datos de 500 pesos por litro que se le paga al productor. Es algo alarmante”, indicó Andrés Peña, líder ganadero.

Publicidad

En el departamento de Boyacá, muchos están regalando la leche, otros la han intentado guardar a la espera de que sea comprada, pero, ante la negativa, no han tenido más solución que botarla.

“Lo primero que hacen los productores es transformar la leche y la que no se alcanza a transformar se acopia. Esa leche, por la sobreoferta de productos lácteos, no se utiliza y no nos queda otra que botarla", anotó Peña.

Muchos campesinos están optando por vender sus animales, mientras piden al Gobierno nacional ponerles freno a las importaciones de leche en polvo y lactosuero provenientes de Estados Unidos, Chile, Bolivia y Argentina.

>>> Le puede interesar: Los estándares de calidad que debe cumplir la leche para su comercialización