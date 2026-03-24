En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ACCIDENTE FAC PUTUMAYO
SANTIAGO CASTRILLÓN
ACCIDENTE NUEVA YORK
GUERRA IRÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Día, último sorteo del martes 24 de marzo de 2026: números ganadores

Resultados Caribeña Día, último sorteo del martes 24 de marzo de 2026: números ganadores

Recuerde que si acerta el número ganador más la quinta cifra, el valor de su premio aumentará. Le contamos EN VIVO los resultados de este martes 24 de marzo.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 24 de mar, 2026
Comparta en:
Caribeña Día 24 de marzo de 2026: resultados, números ganadores de hoy
Caribeña Día 20 de marzo de 2026: resultados, números ganadores de hoy -
Archivo/Getty Images

La Caribeña Día se juega todos los días y mantiene su horario habitual en la región Caribe. Para este martes 24 de marzo de 2026, la transmisión estará disponible en los canales autorizados de YouTube, donde se podrá ver el proceso completo del sorteo en tiempo real. El sorteo de hoy está programado para comenzar a las 2:30 de la tarde. Una vez termine la emisión, el resultado se publicará pocos minutos después para quienes quieran revisar el número ganador.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Resultados Caribeña Día último sorteo martes 24 de marzo de 2026

  • Número ganador:
  • Quinta cifra:

El boleto es el documento que confirma la apuesta y permite validar el resultado, por lo que debe entregarse en buen estado y sin cambios. La verificación se hace sobre toda la combinación registrada, ya que el pago depende de que el número extraído coincida por completo con el número del boleto. Cuando el sorteo incluye una quinta cifra y esta coincide con la registrada, el premio aumenta según las condiciones definidas para ese tipo de acierto. El valor final siempre se determina a partir de la coincidencia total entre el resultado y la combinación jugada.

Últimos resultados de La Caribeña

SorteoFechaResultado
Caribeña Día19 marzo 20266687
Caribeña Noche19 marzo 20265774
Caribeña Día18 marzo 20266624
Caribeña Noche18 marzo 20263837
Caribeña Día17 marzo 20261267
Caribeña Noche17 marzo 20263252
Caribeña Día16 marzo 20260380
Caribeña Noche16 marzo 20269937
Caribeña Día15 marzo 20261328
Caribeña Noche15 marzo 20267475
Caribeña Día14 marzo 20260435
Caribeña Noche14 marzo 20263248
Caribeña Día13 marzo 20261631
Caribeña Noche13 marzo 20261046
Caribeña Día12 marzo 20269122
Caribeña Noche12 marzo 20267155
Caribeña Día11 marzo 20269698
Caribeña Noche11 marzo 20267562
Caribeña Día10 marzo 20266290
Caribeña Noche10 marzo 20266852
Caribeña Día09 marzo 20268321
Caribeña Noche09 marzo 20268704
Caribeña Día08 marzo 20261979
Caribeña Noche08 marzo 20262030
Caribeña Día07 marzo 20264493
Caribeña Noche07 marzo 20265641
Caribeña Día06 marzo 20264657
Caribeña Noche06 marzo 20265909
Caribeña Día05 marzo 20265110
Caribeña Noche05 marzo 20268318
Caribeña Día04 marzo 20267988
Caribeña Noche04 marzo 20268607
Caribeña Día03 marzo 20264110
Caribeña Noche03 marzo 20269613
Caribeña Día02 marzo 20266841
Caribeña Noche02 marzo 20260433
Caribeña Día01 marzo 20261390
Caribeña Noche01 marzo 20268352

¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

Las apuestas de La Caribeña Día pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos, lo que permite ajustar el valor según la disponibilidad económica del jugador. Los premios se liquidan en UVT y el proceso de cobro cambia según el monto obtenido, por lo que es necesario cumplir con los requisitos establecidos para cada rango.

Últimas Noticias

  1. Sinuano Día 24 de marzo de 2026: resultados, números ganadores
    Sinuano Día 24 de marzo de 2026: resultados, números ganadores -
    El Sinuano - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 24 de marzo de 2026: números ganadores

  2. Paisita 1 del 24 de marzo de 2026: cuáles son los resultados, números ganadores
    Paisita 1 del 24 de marzo de 2026: cuáles son los resultados, números ganadores -
    Paisita - Getty Images
    ECONOMÍA

    Paisita Día resultados de hoy, martes 24 de marzo de 2026: estos son los números ganadores

Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de estos documentos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos autorizados. Si el valor del premio es de 182 UVT o más, se deben entregar los documentos básicos acompañados de una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica, proceso que normalmente toma ocho días hábiles.

Para participar en el sorteo, es necesario adquirir el tiquete en un punto autorizado, seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que es indispensable para reclamar cualquier premio.

Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.
  • Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

La Caribeña

Loterías

Economía servicios

Publicidad

Publicidad

Publicidad