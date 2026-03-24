Revelan momento exacto en que futbolista Sub-20 de Millonarios se desploma durante partido en Bogotá

Continúa el luto en el mundo del deporte colombiano tras la muerte de Santiago Castrillón, un joven que hacía parte del equipo Sub-20 del club Millonarios FC. Los familiares del futbolista continúan a la espera del dictamen de Medicina Legal para establecer la causa de muerte puntual y, a su vez, aguardan para poder recibir el cuerpo de su hijo y realizar las respectivas honras fúnebres.



Santiago Castrillón se encontraba en Bogotá disputando un partido el pasado 21 de marzo en el marco del Torneo Nacional Sub-20 con el equipo embajador cuando recibió el balón en su pecho. Solo segundos después de hacer un pase y caminar unos cuantos metros, el deportista colapsó mientras continuaba el juego en cancha. Según su madre, Nidia Gómez, su hijo logró recuperar la consciencia, pero recayó a los pocos segundos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Millonarios asegura que el joven fue atendido inmediatamente por médicos del equipo y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la capital. Allí, fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos para recibir atención de especialistas del área cardiovascular. El percance le fue comunicado a la familia de Castrillón a través de una llamada telefónica que hizo una de las médicas que tiene el equipo de fútbol.



A pesar de los esfuerzos médicos para estabilizar a Castrillón, este futbolista no logró recuperarse y dio su último respiro este domingo 22 de marzo “en compañía de su familia, compañeros y amigos”, según escribió Millonarios en sus cuentas oficiales.

Castrillón jugaba como el número 10 dentro del equipo embajador. Según su familia, desde hace tres años había decidido dar este salto de fe para venir desde Bucaramanga a Bogotá y ser parte del club.



La madre de Santiago recuerda que su hijo primero fue llevado a la Clínica La Colina y posteriormente fue trasladado a la Fundación Cardioinfantil, donde falleció. Según doña Nidia, el equipo médico le informó que su hijo estuvo bajo reanimación durante 50 minutos. “En esos 50 minutos, el cerebro no recibe oxígeno”, detalló la mujer, quien aduce, a partir de la explicación médica, que esta complicación trajo el resto de problemas.



Doña Nidia y el padrastro de Santiago, Luis Camarón, le han manifestado a Noticias Caracol que el joven no presentaba ningún problema de salud que pudiera desencadenar en este episodio trágico.



En medio de luto, la madre del 10 del equipo Millonarios Sub-20 recuerda a su hijo Santiago como un joven humilde y soñador que tenía ganas de comerse el mundo. Su motor eran sus propios sueños y el deseo de ayudar a la gente, pero sobre todo, darle lo mejor a su progenitora. Mismo sueño que se vio truncado por los azares de la vida que hoy obligan a que amigos, familiares y compañeros le den el último adiós a este jugador lleno de talento.

Publicidad

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co