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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Dorado Tarde, último sorteo martes 24 de marzo de 2026: números ganadores

Resultados Dorado Tarde, último sorteo martes 24 de marzo de 2026: números ganadores

El Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m. Consulte EN VIVO los resultados de este martes y consulte cómo cobrar su premio en caso de acertar las cifras ganadoras.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Dorado Tarde 24 de marzo de 2026: cuáles son los números ganadores
Dorado Tarde 24 de marzo de 2026: cuáles son los números ganadores -
El Dorado - Getty Images

El sorteo El Dorado Tarde programado para el 24 de marzo de 2026 se realizará en su horario habitual. La transmisión oficial iniciará a las 3:30 p. m. y estará disponible en los canales autorizados de YouTube, donde se podrá seguir en directo cada etapa del procedimiento. Una vez finalizada la emisión, el resultado se publicará pocos minutos después, lo que permite a los participantes consultar de inmediato la combinación ganadora sin necesidad de esperar actualizaciones adicionales.

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Para hacer efectivo un premio, es indispensable presentar el boleto en perfectas condiciones. Cualquier deterioro —como rasgaduras, manchas, dobleces profundos o alteraciones que dificulten la lectura de los datos impresos— puede anular su validez y, por lo tanto, impedir el pago. Una vez concluye cada sorteo, los resultados se publican de inmediato, lo que permite verificar el número sin necesidad de esperar reportes adicionales.

La revisión debe realizarse siguiendo con exactitud la combinación oficial. En los sorteos que incluyen una quinta cifra, esta debe confirmarse tal como fue emitida, sin omitirla ni modificarla. Cada dígito ocupa una posición específica que forma parte del resultado oficial y es la que determina si existe coincidencia con el boleto.

Números ganadores Dorado Tarde 20 de marzo de 2026

Estos son los números ganadores, con la quinta cifra, del sorteo de este viernes:

  • Número mayor: 0392
  • Quinta cifra: 6

Últimos ganadores de El Dorado Tarde

FechaNúmeroSerie/Quinta
Sábado 21 marzo 202649719
Viernes 20 marzo 202679897
Jueves 19 marzo 202686626
Miércoles 18 marzo 202602758
Martes 17 marzo 202681232
Lunes 16 marzo 202646342
Sábado 14 marzo 202662436
Viernes 13 marzo 202693025
Jueves 12 marzo 202669830
Miércoles 11 marzo 202681343
Martes 10 marzo 202695164
Lunes 09 marzo 202670573
Sábado 07 marzo 202656872
Viernes 06 marzo 202617768
Jueves 05 marzo 202690443
Miércoles 04 marzo 202665626
Martes 03 marzo 202698637
Lunes 02 marzo 202645692
Sábado 28 febrero 202689923
Viernes 27 febrero 202638843
Jueves 26 febrero 202688904
Miércoles 25 febrero 202663575
Martes 24 febrero 202607196
Lunes 23 febrero 202629142
Sábado 21 febrero 202683659
Viernes 20 febrero 202660598
Jueves 19 febrero 202680460
Miércoles 18 febrero 202621483
Martes 17 febrero 202616065
Lunes 16 febrero 202609735
Sábado 14 febrero 202620719
Viernes 13 febrero 202627000
Jueves 12 febrero 202641815
Miércoles 11 febrero 202653692
Martes 10 febrero 202660844
Lunes 09 febrero 202637036
Sábado 07 febrero 202699258
Viernes 06 febrero 202682812
Jueves 05 febrero 202685620
Miércoles 04 febrero 202637568
Martes 03 febrero 202686440
Lunes 02 febrero 202693661

Modalidades disponibles y valores de pago en el chance El Dorado

El sorteo El Dorado incorpora diversas modalidades de apuesta, definidas para cubrir las opciones disponibles en el juego. Cada modalidad cuenta con una tabla de pagos propia, lo que establece que los premios varíen según la alternativa seleccionada. El monto final a recibir depende del tipo de apuesta y del valor apostado, por lo que cada jugada queda sujeta a las condiciones fijadas en el reglamento:

  • 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinado: paga 208 veces.
  • 3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.
  • 3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.
  • 2 cifras 'pata': paga 50 veces.
  • 1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.

¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Tarde?

Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:

  • Estar en buen estado.
  • No tener tachones ni enmendaduras.
  • Incluir el reverso diligenciado.
  • Ser presentado por una persona mayor de edad.

Para premios iguales o superiores a 100.000 pesos, el cobro se realiza únicamente en puntos autorizados, donde se valida el tiquete y se aplican los procedimientos definidos. En montos más altos pueden exigirse pasos adicionales, de acuerdo con el valor del premio y el canal por el cual se efectuó la apuesta, ya sea presencial o digital. Estos procesos se ajustan a la normativa vigente y buscan asegurar el control de la transacción.

Cuando la apuesta se efectúa por medios digitales, el pago puede realizarse mediante transferencia electrónica. Para este trámite, es necesario completar la verificación de identidad y presentar la documentación requerida por el operador, con el fin de confirmar la titularidad de la jugada y evitar pagos indebidos. Todos los premios están sujetos a las disposiciones fiscales aplicables. Esto incluye retenciones obligatorias que se descuentan antes del pago, las cuales pueden modificar el valor final entregado al ganador. Por esta razón, es clave tener en cuenta estas condiciones al momento de reclamar el premio.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA
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