Suben a 69 víctimas mortales del accidente aéreo en Putumayo: continúa búsqueda de una persona

El Puesto de Mando Unificado (PMU) que maneja la situación tras el grave accidente aéreo reportado en el municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, dio a conocer una actualización en la cifra de víctimas mortales. Fueron encontrados tres cuerpos más sin vida, por lo que hasta el momento la cifra de fallecidos aumenta a 69. El alcalde del municipio, Luis Emilio Bustos Morales, dio a conocer que estaban en la búsqueda de otras dos personas que iban a bordo de la aeronave y poco después encontraron otra víctima fatal.-



"Me acaban de informar que esta mañana se encontraron dos cuerpos sin vida más (...) Puerto Leguízamo, Putumayo, es un municipio selvático. Es Amazonía. Tenemos, gracias a Dios, dentro de la tragedia, el avión cae aproximadamente a un kilómetro cerca a la pista, esa vía... la misma comunidad ha ido construyendo con sus esfuerzos. Es una vía de un barrio que fue creciendo (...) Por ahí ingresan los carros y eso nos permitió de cierta manera tener cierta reacción", dijo Bustos Morales en entrevista para Noticias Caracol En Vivo.

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Las Fuerzas Militares informaron luego el hallazgo de un muerto más y aún están en la búsqueda de otro uniformado desaparecido. El rastreo se concentra en el tren de aterrizaje, donde creen puede estar la víctima.

"La primera reacción fue de la comunidad leguizameña. Aquí hay que exhortar y hay que resaltar esa labor de los leguizameños: gente berraca, gente unida, gente humilde que se unieron en esta causa. Y gracias a ellos, la tragedia no fue mayor porque alcanzaron a reaccionar, llegaron a tiempo y ellos mismos, con sus manos, sin los equipos necesarios, se expusieron, con machetes, hachas, con lo que tuvieran y alcanzaron a rescatar gente que todavía estaba atrapada dentro de los escombros y que muy posiblemente, si no fuera sido por ellos, las llamas hubieran llegado hasta ese sector. O sea, que salvaron vidas humanas", agregó el mandatario municipal.



¿Qué se sabe del accidente aéreo en Putumayo?

Un avión Hércules C130, de matrícula FAC 1016, perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se precipitó a tierra en el municipio de Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo, segundos después de haber despegado con rumbo a Puerto Asís. La aeronave, que transportaba al menos a 125 pasajeros, terminó envuelta en llamas en una zona selvática y plana de la región amazónica. El siniestro ocurrió a las 9:54 de la mañana, poco después de que el avión realizara un aterrizaje normal procedente de Bogotá para recoger a tropas del Batallón de Infantería de Selva número 49.



Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, "como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó", lo que agravó la situación en el lugar del accidente. "De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales", agregó el titular de Defensa, ya que en la zona operan varias disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, como los llamados Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez, que controlan los cultivos ilícitos el Putumayo.



En la mañana de este martes 24 de marzo, el Hospital Militar Central dio el primer parte médico de los uniformados sobrevivientes del accidente aéreo. "Han sido ingresados 24 pacientes; de los cuales 1 uno de ellos es un rescatista que se encontraba en la zona. Como parte médico se tiene que, 21 se encuentran hospitalizados en piso, uno en la Unidad de Cuidados Intensivos y dos en observación en el área de Urgencias", se lee en el comunicado de la entidad. (Lea: Conmovedor testimonio de soldado que sobrevivió al accidente del Hércules: "Le pedí mucho a Dios").

#Colombia | Luis Emilio Bustos, alcalde de Puerto Leguízamo, habló en Noticias Caracol sobre la tragedia del avión C-130 Hércules de la FAC. "Existen héroes sin capa, que son aquellas personas que prestaron ese servicio para salvar vidas", destacó.



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