Resultados Antioqueñita Día sorteo de hoy, martes 24 de marzo de 2026: números ganadores

Este martes, 24 de marzo de 2026, a las 10 de la mañana, se lleva a cabo un nuevo sorteo de Antioqueñita Día, uno de los chances más jugados de la región antioqueña. La transmisión se realiza en vivo por Teleantioquia o en YouTube a través de canales autorizados. No olvide que su boleto debe estar en buen estado, de lo contrario, no podrá cobrar su premio en caso de salir ganador.
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sultados Antioqueñita Día del 24 de marzo de 2026
- Número ganador de cuatro cifras: 7159
- Quinta cifra: 2
¿Cómo se juega el chance Antioqueñita?
El juego Antioqueñita Día consiste en seleccionar una combinación de cuatro cifras. Existe la opción de incluir una quinta cifra mediante la modalidad conocida como “La Quinta”. El procedimiento implica elegir los números, pagar el valor correspondiente y esperar el resultado oficial.
Para participar, una persona se dirige a un punto autorizado. Puede ser una tienda, una agencia o un puesto en la vía pública. Allí selecciona la combinación de cuatro cifras, con la posibilidad de añadir una quinta, y paga el valor habitual de la apuesta. Luego recibe un comprobante que respalda su participación. El sorteo se realiza en la mañana. Las extracciones se transmiten con cámaras enfocadas en las esferas que determinan los números ganadores. Los resultados se publican en plataformas digitales y medios informativos.
Cuando una combinación resulta ganadora, el procedimiento para reclamar el premio se activa. El participante debe presentar el comprobante en el punto autorizado y verificar que los números coinciden con los divulgados. Si el premio es de bajo valor, el pago se entrega en el mismo lugar. Si el monto es alto, se realiza una transferencia bancaria. El proceso busca asegurar cumplimiento y orden.
Otros chances en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL