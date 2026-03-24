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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Presentó pruebas para el concurso de la Contraloría? Calendario con fechas clave del proceso

¿Presentó pruebas para el concurso de la Contraloría? Calendario con fechas clave del proceso

En la masiva jornada de pruebas escritas realizada este 22 de marzo, más de 300.000 aspirantes participaron en el proceso. ¿Cuándo se conocerán los resultados?

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Pruebas Contraloría 2026: cuáles es el calendario para el proceso
Pruebas Contraloría 2026: cuáles es el calendario para el proceso -
Getty Images - Contraloría

La carrera por una de las vacantes en la Contraloría General de la República (CGR) ha entrado en una fase decisiva. Tras la masiva jornada de pruebas escritas realizada el pasado 22 de marzo de 2026, los más de 300.000 aspirantes que participaron en el proceso ya tienen un horizonte claro sobre los próximos pasos que definirán su futuro profesional en la entidad.

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El proceso, correspondiente al concurso 2024-2026, convocó a 321.151 ciudadanos en las 32 ciudades capitales del país. Con un despliegue logístico en 512 sitios de aplicación, la jornada registró una asistencia del 67,76% de los citados.

Durante las cuatro horas que duró el examen, se destacó la participación de 579 personas con discapacidad, a quienes se les garantizaron los ajustes necesarios para concursar en igualdad de condiciones. No obstante, la seguridad fue estricta: se reportaron intentos de fraude y sustracción de material que derivaron en la apertura de procesos administrativos para la exclusión inmediata de los involucrados. Asimismo, no se permitió el ingreso a quienes no lograron acreditar su identidad con los documentos válidos o se presentaron en sedes distintas a las asignadas

Calendario oficial del concurso de la Contraloría: ¿qué sigue ahora?

Para quienes cumplieron satisfactoriamente con la prueba, la espera para conocer los resultados y avanzar en las etapas de evaluación tiene fechas ya establecidas. Este es el cronograma que todo aspirante debe tener en su agenda:

  • 27 de abril de 2026: publicación oficial de los resultados de las pruebas escritas.
  • 28 al 30 de abril: periodo habilitado para presentar reclamaciones.
  • 10 de mayo: acceso a los cuadernillos y hojas de respuestas para quienes lo soliciten.
  • 26 de junio: publicación de las respuestas definitivas a las reclamaciones interpuestas.
  • 24 de agosto: se darán a conocer los resultados preliminares del análisis de antecedentes.
  • 15 de octubre: publicación de los resultados definitivos de la etapa de antecedentes.
  • 26 de octubre: entrega de los resultados consolidados del concurso de méritos.
  • 2 de diciembre de 2026: publicación de las listas de elegibles, marcando el cierre del proceso de selección.

Tanto la Contraloría como la Universidad de Antioquia han enfatizado la importancia de que los candidatos sigan de cerca los canales oficiales de comunicación para cualquier actualización sobre estas etapas administrativas que buscan garantizar la provisión de empleos mediante el sistema de mérito.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA
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