Caribeña Día hoy, 7 de noviembre de 2026: número ganador y resultados del sorteo

Este sábado 7 de noviembre se realiza un nuevo sorteo de Caribeña Día, uno de los juegos de chance tradicionales de la región Caribe que también cuenta con apostadores en otras zonas de Colombia. Los participantes esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota para comprobar si sus apuestas resultaron favorecidas.



Resultado de Caribeña Día del 7 de noviembre

Estos son los datos de la jornada de este sábado:



Número ganador: 5264

Quinta balota: 2

El resultado se actualizará una vez se conozcan las cifras oficiales. Los apostadores deben comparar la combinación ganadora con los números registrados en sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio.

El sorteo anterior, realizado el viernes 6 de noviembre, dejó como resultado el número 9188, acompañado de la quinta balota 3.



¿Cómo se juega Caribeña Día?

Para participar en Caribeña Día, los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y definir cuánto desean apostar. La jugada debe registrarse en un punto de venta autorizado, donde se entrega un tiquete que sirve como comprobante.

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El juego cuenta con diferentes modalidades:



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.

Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: consiste en acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: se deben acertar los dos últimos números.

Una cifra o uña: se debe acertar la última cifra.

Además, el sorteo anuncia una quinta balota, una cifra adicional que puede participar en determinadas modalidades, de acuerdo con las condiciones de la apuesta.



¿Cuánto paga Caribeña Día?

El valor que puede recibir un ganador depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado. Como referencia, estos son los multiplicadores divulgados para las principales opciones del juego:



Modalidad Pago por cada $1 apostado Cuatro cifras directo $4.500 Cuatro cifras combinado $308 Tres cifras directo $400 Tres cifras combinado $83 Dos cifras o pata $50 Una cifra o uña $5

Por ejemplo, quien apueste $1.000 a las cuatro cifras en orden exacto y acierte la combinación puede recibir un premio de referencia de $4.500.000, antes de los descuentos legales que correspondan. Los pagos están sujetos a las condiciones vigentes del operador.



¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Día?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, pues este documento permite validar la apuesta. También deben presentar su documento de identidad y una fotocopia legible.



Para premios de mayor cuantía pueden solicitarse requisitos adicionales, como el diligenciamiento del formulario SIPLAFT o una certificación bancaria, según el monto obtenido. El plazo general para reclamar un premio de chance es de un año contado desde la fecha del sorteo.



Se recomienda consultar con el operador o en los puntos autorizados cuáles son los documentos necesarios para cada caso y verificar los resultados por canales oficiales.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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