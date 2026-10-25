Caribeña Noche de hoy, 25 de octubre: consulte el resultado del sorteo de este domingo

Este domingo, los jugadores de la Caribeña Noche esperan conocer las cifras ganadoras del sorteo para comprobar si sus apuestas coinciden con el resultado anunciado. Este juego de chance cuenta con sorteos diarios y una modalidad nocturna que se realiza en un horario especial los domingos y festivos. El resultado está compuesto por un número de cuatro cifras y una quinta cifra adicional. Los participantes deben verificar ambos datos de acuerdo con la modalidad de su apuesta.

Resultado de la Caribeña Noche del domingo 25 de octubre de 2026:

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Número ganador: [PENDIENTE POR PUBLICAR]

Quinta cifra: [PENDIENTE POR PUBLICAR]

Últimas dos cifras: [PENDIENTE POR PUBLICAR]

Últimas tres cifras: [PENDIENTE POR PUBLICAR]

Los espacios deben completarse una vez se confirme el resultado oficial del sorteo.



¿A qué hora juega la Caribeña Noche hoy?

La Caribeña Noche se juega de lunes a sábado a las 10:30 p. m. Los domingos y festivos, el horario cambia a las 8:30 p. m., hora de Colombia, según la información publicada en portales de consulta de resultados.



El sorteo se transmite por Telecaribe y sus resultados se publican después de la jornada. Si las cifras todavía no están disponibles, lo recomendable es esperar la confirmación antes de compartir un número como ganador.

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¿Cómo consultar los resultados de la Caribeña Noche?

Para revisar el resultado de este domingo 25 de octubre, los jugadores deben consultar los canales oficiales y comparar el número ganador con el registrado en su comprobante.

Estos son los pasos recomendados:

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Verifique que la fecha corresponda al domingo 25 de octubre de 2026. Confirme que el resultado sea de la modalidad Caribeña Noche. Compare las cuatro cifras y la quinta cifra con su apuesta. Consulte las condiciones de premiación con el operador autorizado si encuentra una coincidencia.

Es importante conservar el comprobante y comprobar la información antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio.

¿Cuál fue el último resultado de la Caribeña Noche?

El resultado anterior corresponde al sábado 24 de octubre de 2026. En esa jornada, el número ganador fue 7260 y la quinta cifra fue 6, de acuerdo con los registros publicados del sorteo.

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Este resultado corresponde al sábado y no debe confundirse con el sorteo de este domingo. La combinación del 25 de octubre debe verificarse cuando se publiquen las cifras oficiales.

Consultar los resultados anteriores permite revisar el historial del juego, pero no anticipar las cifras de una próxima jornada. Cada sorteo depende del azar.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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