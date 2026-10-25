¿Qué cayó en el Chontico Día hoy? Número ganador del domingo 25 de octubre

Este domingo 25 de octubre, los jugadores del Chontico Día están pendientes de conocer las cifras ganadoras del sorteo. Una vez se publique el resultado, podrán comparar el número con sus apuestas y verificar si obtuvieron algún premio.

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El Chontico Día se juega todos los días, incluidos domingos y festivos, alrededor de la 1:00 p.m., hora colombiana.



¿Qué número cayó en el Chontico Día hoy, 25 de octubre?

Número ganador: 4322

Quinta Balota: 9

¿Cómo se juega el Chontico?

Para jugar al Chontico, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y definir el valor de su apuesta. También puede seleccionar una modalidad en la que se tengan en cuenta las últimas cifras del resultado o escoger una combinación sin importar el orden, según las opciones habilitadas.

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El número se registra en un tiquete adquirido en un punto de venta autorizado o a través de los canales habilitados por el operador. Es importante revisar que los datos de la apuesta queden correctamente registrados y conservar el comprobante.



Entre las modalidades de juego se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: debe acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden, según las condiciones de la modalidad.

Tres cifras: se apuesta a las tres últimas cifras del resultado.

Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras.

Una cifra o uña: se busca acertar la última cifra del número ganador.

Cada modalidad tiene reglas y premios diferentes. Por eso, antes de apostar, conviene verificar las condiciones vigentes y el plan de premios autorizado.



¿Cómo cobrar un premio del Chontico?

Si el resultado coincide con la apuesta realizada, el ganador debe presentar el tiquete original para que el operador valide el premio. Los requisitos pueden variar según el monto que se vaya a cobrar.

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De acuerdo con la información publicada por Paga Todo, para reclamar un premio se debe tener en cuenta lo siguiente:

Premios inferiores a $100.000: se pueden reclamar en los puntos de venta o cajas habilitadas, presentando el documento de identidad físico y el tiquete original ganador, debidamente diligenciado.

se pueden reclamar en los puntos de venta o cajas habilitadas, presentando el documento de identidad físico y el tiquete original ganador, debidamente diligenciado. Premios desde $100.000 hasta $499.999: se solicita el documento de identidad físico, una fotocopia y el tiquete original en buen estado.

se solicita el documento de identidad físico, una fotocopia y el tiquete original en buen estado. Premios de $500.000 en adelante: pueden requerir trámites adicionales y deben gestionarse en las cajas autorizadas, de acuerdo con el monto y las condiciones del operador.

Para determinados pagos también se puede solicitar un formulario de reclamación y, si se elige recibir el dinero mediante transferencia, una certificación bancaria vigente. Los documentos exigidos dependen del valor del premio y del procedimiento de validación aplicable.

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El tiquete debe conservarse sin alteraciones que dificulten su lectura o validación. Antes de desplazarse a reclamar, se recomienda consultar con el operador dónde se realiza el pago y cuáles son los documentos requeridos para el monto ganado.

¿Hasta cuándo se puede cobrar un premio del Chontico?

Los ganadores tienen un plazo máximo de un año, contado desde la fecha del sorteo, para presentar el documento ganador al operador y reclamar el premio.

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Así lo establece el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, que señala que, una vez vencido ese término sin presentar el documento para el cobro, prescribe el derecho a reclamarlo. <Por esta razón, si una persona descubre que su tiquete resultó ganador, lo recomendable es iniciar el trámite cuanto antes y no esperar hasta los últimos días del plazo legal.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.