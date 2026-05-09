Resultados Caribeña Noche último sorteo hoy, sábado 9 de mayo de 2026: números ganadores

El sorteo de la Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y esperados por los apostadores en Colombia. Este sábado, 9 de mayo de 2026, miles de personas en todo el país, y especialmente en la región Caribe, mantienen la ilusión de acertar la combinación que podría cambiar su suerte financiera. Con una frecuencia diaria, este chance ha construido una relación de confianza con su audiencia, permitiendo que tanto apostadores habituales como nuevos participantes se sumen a la jornada con facilidad gracias a su formato sencillo.



Como es habitual en las jornadas de lunes a sábado, el sorteo se lleva a cabo a las 10:30 p.m., transmitiéndose en vivo a través de canales autorizados para garantizar la total transparencia del proceso. La dinámica del juego no ha presentado modificaciones mayores, lo que refuerza la seguridad de los jugadores al momento de elegir sus números.



Resultados Caribeña Noche último sorteo hoy, sábado 9 de mayo de 2026

A continuación, se presentan los detalles del sorteo de hoy:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

Es fundamental que los jugadores realicen la verificación de sus boletos únicamente a través de los canales oficiales y puntos de venta autorizados. Esta recomendación busca evitar confusiones o posibles fraudes al consultar las cifras ganadoras de la jornada.



¿Cómo participar de Caribeña Noche?

La popularidad de la Caribeña Noche radica en su flexibilidad y accesibilidad. Para participar, el apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999, y determinar el valor de su apuesta según sus capacidades económicas. Esta estructura permite que una base diversa de ciudadanos participe cada noche. El plan de premios es otro de los grandes atractivos, ya que ofrece diversas modalidades de ganancia dependiendo del nivel de acierto:



Cuatro cifras (directo): Se obtiene al acertar el número completo en el orden exacto del sorteo. Tres cifras: Coincidencia con las últimas tres cifras del número ganador. Dos cifras (pata): Acierto de las dos últimas cifras de la combinación. Una cifra (uña): Acierto del último dígito del número sorteado.

El monto final del premio está directamente ligado a la cantidad de dinero apostada y a la modalidad en la que se haya logrado el acierto. Durante esta semana, el juego ha entregado importantes resultados; por ejemplo, el pasado miércoles 6 de mayo el número ganador fue el 1325 con la quinta cifra 1, mientras que el viernes 8 de mayo la combinación ganadora fue 6394 con la quinta cifra 3. Para aquellos que resulten favorecidos en el sorteo de este sábado, existen protocolos claros para el cobro de sus ganancias. El requisito primordial es conservar el tiquete original en perfecto estado. Cualquier tachadura, enmendadura o daño físico en el documento podría invalidar la reclamación, ya que es el único soporte legal del contrato de apuesta.

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Asimismo, el ganador debe presentar un documento de identidad válido en los puntos de atención. Mientras que los premios de menor cuantía pueden ser redimidos directamente en los puntos de venta, los premios mayores suelen requerir trámites adicionales en las sedes principales de la organización. Es importante recordar que, según la normativa vigente en Colombia, los premios que superen las 48 UVT (Unidad de Valor Tributario) están sujetos a las retenciones de ley correspondientes.

Con la llegada del cierre de esta semana, la Caribeña Noche reafirma su posición como una de las opciones predilectas en el panorama de los juegos de suerte y azar en el país, manteniendo viva la esperanza de miles de colombianos cada noche.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

