Resultados Super Astro Luna hoy, miércoles 26 de agosto: número ganador y signo favorecido

La jornada nocturna de este último miércoles de agosto llega cargada de expectativa para miles de colombianos que confiaron sus números de la suerte al azar y a los astros. Con una combinación que entrelaza la precisión de cuatro dígitos y el simbolismo zodiacal, el sorteo de Super Astro Luna busca entregar millonarios montos en todo el territorio nacional.

A continuación, presentamos el desglose donde se reportará la jugada oficial validada por los delegados del juego en cuanto las balotas hagan su aparición:



Boletín de Ganadores | Miércoles 26 de Agosto de 2026

Combinación de cuatro cifras:

Signo zodiacal favorecido:

(Nota: Este apartado se actualizará automáticamente una vez concluya el escrutinio oficial en la transmisión de televisión nacional).



¿Cómo opera y en qué horarios se realiza?

El Super Astro Luna forma parte de la categoría de juegos de contrapartida en Colombia, regulado bajo la estricta supervisión de Coljuegos y administrado por el concesionario Corredor Empresarial S.A.

A diferencia de las loterías tradicionales con series fijas, en esta modalidad el jugador ostenta la libertad de configurar su propio boleto. Para participar, basta con elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y vincularlo a uno de los 12 signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).



Los sorteos nocturnos de "La Luna" cuentan con una frecuencia diaria en la parrilla televisiva del Canal 1:



De lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y días festivos: 8:30 p. m.

¿A cuánto ascienden los premios?

La bolsa de premios de este sorteo se determina de manera proporcional según el monto invertido en el tiquete (sin incluir el IVA del 19%). La liquidación del dinero exige que los aciertos ocurran en orden estricto de izquierda a derecha:



Acierto total (4 cifras + signo coincidente): Retribuye 42.000 veces el valor de la apuesta base.

Retribuye el valor de la apuesta base. Acierto parcial alto (3 cifras + signo coincidente): Retribuye 1.000 veces la cantidad jugada.

Retribuye la cantidad jugada. Acierto parcial básico (2 cifras + signo coincidente): Retribuye 100 veces lo apostado.

Hoja de ruta para el cobro del tiquete premiado

En caso de que su jugada resulte favorecida en la emisión de este miércoles 26 de agosto, es imperativo seguir los protocolos legales vigentes para evitar contratiempos durante el desembolso:



Custodia del soporte físico: Conserve el formulario original de la apuesta en óptimas condiciones. Cualquier alteración, arruga severa o enmendadura puede invalidar el tiquete. Cobros directos en caja: Si el importe a cobrar no supera la base de retención fiscal (48 UVT, equivalente a montos menores a $2.300.000 COP aprox.), puede acudir con su cédula de ciudadanía original a cualquier punto autorizado de la red SuRed o SuperGIROS. Trámite para montos mayores: En premios que igualen o superen las 182 UVT, el ganador debe hacer el reclamo en las sedes administrativas principales. Se debe adjuntar una copia de la cédula ampliada al 150%, certificación bancaria a nombre del titular (máximo 30 días de expedición) y diligenciar el formulario de control de activos SIPLAFT. Retención impositiva: Toda ganancia que califique bajo los umbrales de la DIAN estará sujeta a una retención en la fuente del 20% por concepto de ganancia ocasional. El derecho a reclamar los fondos prescribe exactamente al cabo de un año (365 días) de efectuado el sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.